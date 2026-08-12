Более дешевый смартфон с мощной батареей: Xiaomi подтвердила выпуск Redmi K100 (фото)

Компания Xiaomi планирует выпустить стандартный смартфон Redmi K100 вместе с флагманской игровой моделью в рамках серии K.

Xiaomi уже анонсировала Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max, поэтому теперь ожидается выпуск базовой модели Redmi K100. Об этом пишет Notebookcheck со ссылкой на слова генерального менеджера отдела маркетинга Xiaomi China Вэй Сици, сказанные во время презентации Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max.

Хотя технические характеристики стандартной версии Redmi K100 не были обнародованы, ожидается, что она будет дешевле. Это означает, что характеристики будут упрощены по сравнению с профессиональными аналогами.

Презентация Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max

Важно

Надежные смартфоны, которые прослужат долго: лучшие защищенные модели 2026 года (фото)

Помимо информации, раскрытой в ходе презентации, менеджер Redmi подтвердил в Weibo, что одним из преимуществ стандартной версии Redmi K100 станет чрезвычайно длительное время автономной работы.

Відео дня

В посте в Weibo также упоминается еще один будущий смартфон серии Redmi K, который технически является премиальным флагманом, а не просто игровым смартфоном, поскольку на его разработку было затрачено много усилий.

Напомним, что недавно компания Xiaomi официально представила в Китае смартфоны Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max.

Фокус также сообщал, что бренд Poco официально анонсировал новый смартфон серии X. Это может быть Poco X8.