Компактний смартфон з потужною камерою: коли вийде Honor Magic 9 (фото)
Компанія Honor незабаром представить флагманські смартфони Magic 9 та Magic 9 Pro, орієнтовані на фотозйомку.
Honor Magic 9 та Magic 9 Pro вийдуть у вересні, що на місяць раніше, ніж торішня серія Magic 8. Про це пише GSMArena з посиланням на тизер, продемонстрований в рамках презентації Robot Phone.
Тизер демонструє модуль камери, що належить Magic 9 або Magic 9 Pro. Він, схоже, розташований в кутку, а не по центру, як у попередніх моделей. Кільце навколо модуля камери має насічку, схожу на кільце на Xiaomi 17 Ultra Leica Edition.
Одна з камер має 200-мегапіксельну матрицю з 1/1,4-дюймовим сенсором та оптичною стабілізацією зображення. Торішній Magic 8 Pro мав аналогічний за розміром 200-мегапіксельний перископічний модуль з 3,7-кратним оптичним зумом.
Також варто згадати логотип Arri, розміщений безпосередньо а модулі камер. Спільна робота Honor та Arri не стала новиною, оскільки компанії оголосили про стратегічне партнерство раніше цього літа.
Honor підтвердила, що серія Magic9 матиме ті ж відеофункції, що й Robot Phone. Йдеться про вбудоване відеокодування Log-C3, корекцію кольорів LUT та спеціальний режим, який відтворює ефект кінокамер Arri.
Інші характеристики Honor Magic 9
Більш ранні витоки вказують на те, що базовий Honor Magic 9 отримає плоский 6,3-дюймовий дисплей OLED LTPO з вбудованим сканером відбитків пальців. В основу смартфона ляже процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6.
За даними інсайдерів, Honor Magic 9 буде оснащений акумулятором ємністю 8000 мАг. Потужність швидкої зарядки поки невідома, однак Honor Magic 8 пропонував дротову зарядку 90 Вт і бездротову 80 Вт.
Нагадаємо, Honor готується представити новий смартфон, оснащений акумулятором ємністю близько 12 000 мАг.
Фокус також повідомляв, що компанія Poco офіційно анонсувала новий смартфон серії X в жовтому кольорі.