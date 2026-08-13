Компактний смартфон з потужною камерою: коли вийде Honor Magic 9 (фото)

Компанія Honor незабаром представить флагманські смартфони Magic 9 та Magic 9 Pro, орієнтовані на фотозйомку.

Honor Magic 9 та Magic 9 Pro вийдуть у вересні, що на місяць раніше, ніж торішня серія Magic 8. Про це пише GSMArena з посиланням на тизер, продемонстрований в рамках презентації Robot Phone.

Тизер демонструє модуль камери, що належить Magic 9 або Magic 9 Pro. Він, схоже, розташований в кутку, а не по центру, як у попередніх моделей. Кільце навколо модуля камери має насічку, схожу на кільце на Xiaomi 17 Ultra Leica Edition.

Тизер Honor Magic 9 Фото: gsmarena.com

Одна з камер має 200-мегапіксельну матрицю з 1/1,4-дюймовим сенсором та оптичною стабілізацією зображення. Торішній Magic 8 Pro мав аналогічний за розміром 200-мегапіксельний перископічний модуль з 3,7-кратним оптичним зумом.

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Також варто згадати логотип Arri, розміщений безпосередньо а модулі камер. Спільна робота Honor та Arri не стала новиною, оскільки компанії оголосили про стратегічне партнерство раніше цього літа.

Honor підтвердила, що серія Magic9 матиме ті ж відеофункції, що й Robot Phone. Йдеться про вбудоване відеокодування Log-C3, корекцію кольорів LUT та спеціальний режим, який відтворює ефект кінокамер Arri.

Тизер Honor Magic 9 Фото: gsmarena.com

Інші характеристики Honor Magic 9

Більш ранні витоки вказують на те, що базовий Honor Magic 9 отримає плоский 6,3-дюймовий дисплей OLED LTPO з вбудованим сканером відбитків пальців. В основу смартфона ляже процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6.

За даними інсайдерів, Honor Magic 9 буде оснащений акумулятором ємністю 8000 мАг. Потужність швидкої зарядки поки невідома, однак Honor Magic 8 пропонував дротову зарядку 90 Вт і бездротову 80 Вт.

Нагадаємо, Honor готується представити новий смартфон, оснащений акумулятором ємністю близько 12 000 мАг.

Фокус також повідомляв, що компанія Poco офіційно анонсувала новий смартфон серії X в жовтому кольорі.