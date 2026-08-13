Компактный смартфон с мощной камерой: когда выйдет Honor Magic 9 (фото)

Компания Honor в скором времени представит флагманские смартфоны Magic 9 и Magic 9 Pro, ориентированные на фотосъемку.

Honor Magic 9 и Magic 9 Pro выйдут в сентябре, что на месяц раньше, чем прошлогодняя серия Magic 8. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на тизер, представленный в рамках презентации Robot Phone.

В тизере показан модуль камеры, который, по всей видимости, принадлежит модели Magic 9 или Magic 9 Pro. Судя по всему, он расположен в углу, а не по центру, как у предыдущих моделей. Кольцо вокруг модуля камеры имеет насечку, похожую на кольцо у Xiaomi 17 Ultra Leica Edition.

Тизер Honor Magic 9 Фото: gsmarena.com

Одна из камер оснащена 200-мегапиксельной матрицей с 1/1,4-дюймовым сенсором и оптической стабилизацией изображения. Прошлогодний Magic 8 Pro имел аналогичный по размеру 200-мегапиксельный перископический модуль с 3,7-кратным оптическим зумом.

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Также стоит упомянуть логотип Arri, размещенный непосредственно на модулях камер. Сотрудничество Honor и Arri не стало новостью, поскольку компании объявили о стратегическом партнерстве ранее этим летом.

Honor подтвердила, что серия Magic9 будет обладать теми же видеофункциями, что и Robot Phone. Речь идет о встроенном видеокодировании Log-C3, цветовой коррекции LUT и специальном режиме, воспроизводящем эффект кинокамер Arri.

Тизер Honor Magic 9 Фото: gsmarena.com

Другие характеристики Honor Magic 9

По более ранним утечкам информации, базовая версия Honor Magic 9 будет оснащена плоским 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с технологией LTPO и встроенным сканером отпечатков пальцев. В основе смартфона будет лежать процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6.

По данным инсайдеров, Honor Magic 9 будет оснащен аккумулятором емкостью 8000 мАч. Мощность быстрой зарядки пока неизвестна, однако Honor Magic 8 поддерживал проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную — 80 Вт.

Напомним, что Honor готовится представить новый смартфон, оснащенный аккумулятором емкостью около 12 000 мАч.

Фокус также сообщал, что компания Poco официально анонсировала новый смартфон серии X в желтом цвете.