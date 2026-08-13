Качественная камера и аккумулятор 6500 мАч: вышел смартфон среднего класса Vivo S50t VE (фото)

Компания Vivo представила новый смартфон среднего ценового сегмента Vivo S50t Vitality Edition. Он пополнил линейку S50, в которую входят такие модели, как Vivo S50, S50t и S50 Pro Mini.

Технические характеристики, функции и цены смартфона Vivo S50t Vitality Edition раскрыл портал Gizmochina.

Vivo S50t Vitality Edition получил 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2750 x 1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой мгновенной частоты дискретизации сенсорного управления 2000 Гц. Он работает на базе чипсета Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти.

Vivo S50t Vitality Edition Фото: Vivo

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Через USB Type-C доступна обратная зарядка. Устройство работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16 и поддерживает ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев и разблокировку по лицу.

Відео дня

Важно

Лучшие камеры на Android-смартфонах: 5 моделей с объективами на 200 МП (фото)

Что касается камеры, Vivo S50t Vitality Edition использует 50-мегапиксельный основной объектив с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с оптической стабилизацией изображения и 50-мегапиксельную фронтальную камеру с автофокусом. Телеобъектив поддерживает цифровой зум до 100-кратного.

Цвета Vivo S50t Vitality Edition Фото: Vivo

Vivo S50t Vitality Edition имеет габариты 157,52 x 74,33 мм, толщину от 7,49 мм до 7,59 мм в зависимости от цвета и весит 197 г. Телефон доступен в цветах Space Black, Inspiration Purple, Confession White и Serene Blue.

Цена Vivo S50t Vitality Edition 12 ГБ + 256 ГБ — около 490 долларов (21 905 грн).

Цена Vivo S50t Vitality Edition 12 ГБ + 512 ГБ — около 535 долларов (23 920 грн).

Напомним, что Honor в скором времени представит флагманские смартфоны Magic 9 и Magic 9 Pro, ориентированные на высокое качество камер.

Фокус также сообщал, что Xiaomi планирует выпустить стандартный смартфон Redmi K100 вместе с флагманской игровой моделью.