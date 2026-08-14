Смартфон среднего класса с хорошими параметрами: представлен Tecno Pova 8 Pro (фото)

Компания Tecno официально представила игровой смартфон среднего класса Pova 8 Pro с емким аккумулятором и дополнительным мини-LED-дисплеем Alive Matrix.

Цена Tecno Pova 8 Pro пока не известна, однако характеристики новинки уже опубликованы на официальном сайте бренда.

Tecno Pova 8 Pro работает на базе однокристальной системы Dimensity 7400 Ultimate в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Также в смартфоне установлен графический чип P1, который улучшает игровой опыт и обеспечивает 144 FPS в играх благодаря интерполяции игровых кадров. Tecno обещает поддержку 90 FPS в RPG-играх и 144 FPS в FPS- и MOBA-играх.

Tecno Pova 8 Pro Фото: Tecno

Tecno Pova 8 Pro будет продаваться с предустановленной HiOS 16 на базе Android 16. Программный пакет включает Tecno AI и цифрового помощника под названием Ella, помимо стандартного набора функций для повышения производительности и фотографии на базе искусственного интеллекта. Смартфон получит два обновления ОС Android и три года патчей безопасности для Pova 8 Pro.

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Дисплей HyperLux AMOLED имеет диагональ 6,78 дюйма, частоту обновления 144 Гц, пиковую яркость 4500 нит, разрешение 2644x1208 пикселей, частоту дискретизации мгновенного касания 2800 Гц. Также предусмотрено защитное стекло Gorilla Glass 7i и поддержка касаний влажными и жирными пальцами.

Tecno Pova 8 Pro Фото: Tecno Tecno Pova 8 Pro Фото: Tecno Tecno Pova 8 Pro Фото: Tecno

На задней панели есть еще один дисплей под названием Alive Matrix Display. Он расположен внутри треугольного модуля камеры и использует технологию mini LED.

Что касается камер, Tecno Pova 8 Pro оснащен 50-мегапиксельным основным объективом, работающим в паре с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором. Спереди расположена фронтальная камера на 13 МП.

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Tecno Pova 8 Pro оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт, обходной зарядки и обратной проводной зарядки мощностью 10 Вт. Другие характеристики смартфона включают сканер отпечатков пальцев, систему охлаждения VC площадью 5000 мм², ИК-передатчик, NFC, 4D Game Vibration, стереодинамики с настройкой Dolby Atmos и поддержку Hi-Res Audio, класс защиты IP66/68/69/69K, кнопку One-Tuck для быстрого запуска приложений и 256 ГБ бесплатного хранилища Cloud Drive на три года.

Телефон предлагается в конфигурациях 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ. Доступные цвета — Arc White, Graphite Black и Tundra Green.

Напомним, Vivo выпустила новый смартфон среднего класса Vivo S50t Vitality Edition с аккумулятором на 6500 мАч.

Фокус также сообщал, что Honor в скором времени представит флагманские смартфоны Magic 9 и Magic 9 Pro.