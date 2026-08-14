Смартфон середнього класу з хорошими параметрами: представлений Tecno Pova 8 Pro (фото)

Компанія Tecno офіційно представила ігровий смартфон середнього класу Pova 8 Pro з ємним акумулятором та додатковим міні-LED дисплеєм Alive Matrix.

Ціна Tecno Pova 8 Pro ще не розкрита, проте характеристики новинки вже оприлюднені на офіційному сайті бренду.

Tecno Pova 8 Pro працює на базі однокристальної системи Dimensity 7400 Ultimate у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Також є графічний чіп P1 для покращення ігрового досвіду та забезпечення 144 FPS у грі завдяки інтерполяції ігрових кадрів. Tecno обіцяє підтримку 90 FPS у RPG-іграх та 144 FPS у FPS та MOBA-іграх.

Tecno Pova 8 Pro Фото: Tecno

Tecno Pova 8 Pro продаватиметься з попередньо встановленою HiOS 16 на базі Android 16. Програмний пакет включає Tecno AI та цифрового помічника під назвою Ella, окрім звичайного набору функцій продуктивності та фотографії на базі штучного інтелекту. Смартфон отримає два оновлення ОС Android та три роки патчів безпеки для Pova 8 Pro.

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Дисплей HyperLux AMOLED має діагональ 6,78 дюймів, частоту оновлення 144 Гц, має пікову яскравість 4500 ніт, роздільну здатність 2644x1208 пікселів, частоту дискретизації миттєвого дотику 2800 Гц. Також є захисне скло Gorilla Glass 7i та підтримка дотиків вологими та жирними пальцями.

Tecno Pova 8 Pro Фото: Tecno Tecno Pova 8 Pro Фото: Tecno Tecno Pova 8 Pro Фото: Tecno

На задній панелі є ще один дисплей під назвою Alive Matrix Display. Він розташований всередині трикутного острова камери, використовує технологію mini LED.

Що стосується камер, Tecno Pova 8 Pro оснащений 50-мегапіксельним основним об’єктивом, що працює в парі з 8-мегапіксельним надширококутним сенсором. Спереду є фронтальна камера на 13 МП.

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Tecno Pova 8 Pro використовує акумулятор ємністю 6500 мАг з підтримкою зарядки потужністю 45 Вт, обхідної зарядки та зворотної дротової зарядки потужністю 10 Вт. Інші характеристики смартфона включають сканер відбитків пальців, система охолодження VC площею 5000 мм² , ІЧ-передавач, NFC, 4D Game Vibration, стереодинаміки з налаштуванням Dolby Atmos та підтримка Hi-Res Audio, рейтинг захисту IP66/68/69/69K, кнопку One-Tuck для швидкого відкриття програм та 256 ГБ безкоштовного сховища Cloud Drive на три роки.

Телефон пропонується у конфігураціях 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ та 12 ГБ/512 ГБ. Доступні кольори — Arc White, Graphite Black та Tundra Green.

Нагадаємо, Vivo випустила новий смартфон середнього класу Vivo S50t Vitality Edition з батареєю на 6500 мАг.

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