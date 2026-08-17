Батарея на 15 000 мАч и мощный чип: раскрыто цену и характеристики iQOO X (фото)
Компания iQOO представила концептуальный смартфон X, который привлекает внимание огромной емкостью аккумулятора и высокой производительностью.
Характеристики iQOO X пока что существуют только на бумаге, однако бренд уже провел презентацию смартфона. Об этом сообщает Gizmochina.
iQOO X работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen10 Pro в сочетании с собственно разработанным киберспортивным чипом под названием QX. Поскольку Qualcomm только готовит Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro для своих следующих флагманских устройств, упомянутый Gen10 Pro выводит этот концептуальный смартфон на несколько поколений вперед.
Еще одним преимуществом iQOO X является твердотельный аккумулятор на 15 000 мАч, который называется Blue Ice Battery. Ни один из существующих смартфонов на массовом рынке пока не может предложить твердотельный аккумулятор такой емкости.
iQOO X также оснащен 7-дюймовым дисплеем LTPO 6.0 с разрешением 2K+, частотой обновления 240 Гц и ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев. Он имеет частоту дискретизации 4800 Гц и функцию искусственного интеллекта, позволяющую разным частям экрана обновляться независимо друг от друга.
Для фотосъемки iQOO X использует 200-мегапиксельный основной сенсор Sony, 200-мегапиксельный перископический телеобъектив Samsung и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор Samsung. Судя по опубликованным фотографиям, прототип смартфона представлен в черном и белом цветах.
Хотя обычно бренды не объявляют стоимость своих концептуальных устройств, iQOO решила поделиться ценами.
- Цена iQOO X 12 ГБ + 512 ГБ — 1 038 долларов.
- Цена iQOO X 16 ГБ + 1 ТБ — 1 157 долларов.
- Цена iQOO X 24 ГБ + 1 ТБ — 1 275 долларов.
Напомним, ранее компания Tecno представила концептуальный смартфон следующего поколения, оснащенный дисплеем с рамками толщиной 0 мм.
Фокус также сообщал, что компания Nothing представила концептуальную модель смартфона стоимостью около 50 миллионов долларов.