Превзошел Samsung: новый смартфон OnePlus с отличным экраном рассекречен до выхода

Компания OnePlus готовится представить флагманский смартфон OnePlus 16, ключевые характеристики которого уже просочились в сеть.

Ожидается, что дисплей OnePlus 16 превзойдет панели Samsung благодаря специальному материалу BOE X4. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo.

По данным инсайдера, дисплей будущего OnePlus 16 изготовлен из нового светоизлучающего материала BOE X4, который потребляет гораздо меньше энергии, служит вдвое дольше, чем предыдущий материал X3, и имеет более тонкие рамки со всех четырех сторон.

"Внутренние испытания показывают, что он превосходит люминесцентный материал серии M от Samsung практически по всем показателям", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Samsung считается одним из мировых лидеров в производстве дисплеев. Компания славится своими экранами и поставляет их многим конкурентам.

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Другие характеристики OnePlus 16

Более ранние утечки указывают на то, что 6,78-дюймовая LTPO OLED-панель OnePlus 16 будет иметь разрешение 1,5K и частоту обновления 185 Гц. Смартфон будет работать на базе Android 17 с ColorOS 17 и чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro следующего поколения.

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По слухам, OnePlus 16 оснащен двухэлементным аккумулятором номинальной емкостью от 8 780 мАч, который будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Что касается камер, инсайдеры говорят о 200-мегапиксельной основной камере Samsung HP5 и двух 50-мегапиксельных сенсорах Samsung JN5 для сверхширокоугольного и перископического телеобъективов. Другие вероятные характеристики включают ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, бионический вибромотор по оси X, двойные динамики, а также защиту от пыли и воды по стандарту IP68/IP69.

Ожидаемая цена OnePlus 16 — от 740 долларов.

Напомним, что компания iQOO представила концептуальный смартфон X с аккумулятором емкостью 15 000 мАч и мощным чипом.

Фокус также сообщал, что Cubot в скором времени выпустит защищенный смартфон KingKong Dura, одной из особенностей которого является съемная батарея.