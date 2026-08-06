OnePlus 16 с аккумулятором емкостью 9000 мАч уже не за горами: характеристики, цена (видео)

Базовая модель может предлагать конфигурацию 8 ГБ + 256 ГБ и цена на нее может стоить 740 долларов США. Согласно слухам, что модель выйдет уже в октябре.

Инсайдер Digital Chat Station (DCS) сообщил, что компания OnePlus уже начала пробное производство своего флагмана следующего поколения. Кроме того, он раскрыл данные о емкости аккумулятора предполагаемого устройства, пишет gizmochina.com.

По словам информатора, прототип OnePlus 16 оснащен двухъячеечной батареей номинальной емкостью 4390 мАч, в результате чего минимальная общая емкость составит 8780 мАч. Ожидается, что при энергии 33,11 Втч и напряжении 7,54 В типичная эквивалентная емкость аккумулятора составит около 9000 мАч.

DCS также утверждает, что устройство будет поддерживать более быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, предполагая, что OnePlus стремится объединить в своем будущем смартфоне мощную батарею с флагманской скоростью зарядки. Хотя информатор не упомянул об этом, ожидается, что устройство также будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

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Предполагается, что OnePlus 16 будет оснащен 6,78-дюймовой LTPO OLED-панелью от BOE с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц. Ожидается, что он будет работать под управлением Android 17 с ColorOS 17 и чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro следующего поколения.

Для фотосъемки устройство может быть оснащено 200-мегапиксельной основной камерой Samsung HP5 и парой 50-мегапиксельных сенсоров Samsung JN5 для сверхширокоугольной и перископической телеобъективов. Другие ожидаемые характеристики включают ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, бионический вибромотор по оси X, симметричные двойные динамики, а также защиту от пыли и воды IP68/IP69.

Базовая модель может предлагать конфигурацию 8 ГБ + 256 ГБ и цена на нее может стоить 740 долларов США. Согласно слухам, что модель выйдет уже в октябре.

Ранее писали о том, что смартфоны Samsung нужно немедленно обновить. Большинство исправлений безопасности относятся к телефонам и планшетам Galaxy под управлением Android 14, Android 15 или Android 16.