Смартфоны Samsung в опасности: узнайте, какие модели нужно немедленно обновить (фото)

Большинство исправлений безопасности относятся к телефонам и планшетам Galaxy под управлением Android 14, Android 15 или Android 16.

Компания Samsung выпустила обновления безопасности в августе 2026 года для соответствующих смартфонов и планшетов Galaxy. Обновление исправляет в общей сложности 56 уязвимостей безопасности, и вскоре будет выпущено по всему миру, сообщает издание sammobile.com.

Большинство этих исправлений безопасности относятся к телефонам и планшетам Galaxy под управлением Android 14 (серия Galaxy S24, а также более ранние, получившие апдейт до 14 версии), Android 15 (серия Galaxy S25) и Android 16 (серия Galaxy S26). Они устраняют проблемы, связанные с приложениями Samsung "Контакты", "Набор номера", "Сообщения" и "Galaxy Themes". Некоторые исправления также касаются неправильного контроля доступа, данных системного буфера обмена, аудио- и видеокодеков и сотовой радиосвязи.

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Смартфон Samsung Galaxy S24 Фото: gsmarena.com

Исправление безопасности для устройств Galaxy от августа 2026 года включает 38 исправлений распространенных уязвимостей и уязвимостей (CVE), раскрытых Google, а также 18 исправлений уязвимостей и уязвимостей Samsung (SVE).

Исправления Google включают 8 исправлений с критическим приоритетом и 30 исправлений с высоким приоритетом. Исправления Samsung включают 2 исправления с высоким приоритетом, 14 исправлений со средним приоритетом и 2 исправления с нераскрытым уровнем приоритета.

Девять исправлений Google не включены в патч Samsung от августа 2026 года. Одно из них уже было включено в обновление безопасности Samsung от июля 2026 года, а остальные 8 не применимы к устройствам Samsung.

Дополнительную информацию об обновлении безопасности для устройств Galaxy от августа 2026 г. можно найти здесь.

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