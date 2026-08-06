Смартфони Samsung у небезпеці: дізнайтеся, які моделі потрібно негайно оновити (фото)

Більшість виправлень з безпеки стосуються телефонів і планшетів Galaxy, що працюють під управлінням Android 14, Android 15 або Android 16.

Компанія Samsung випустила оновлення безпеки в серпні 2026 року для відповідних смартфонів і планшетів Galaxy. Оновлення усуває загалом 56 вразливостей безпеки і незабаром буде випущено по всьому світу, повідомляє видання sammobile.com.

Більшість цих виправлень безпеки стосуються телефонів і планшетів Galaxy під управлінням Android 14 (серія Galaxy S24, а також попередні моделі, які отримали оновлення до версії 14), Android 15 (серія Galaxy S25) та Android 16 (серія Galaxy S26). Вони усувають проблеми, пов’язані з додатками Samsung "Контакти", "Набір номера", "Повідомлення" та "Galaxy Themes". Деякі виправлення також стосуються неправильного контролю доступу, даних системного буфера обміну, аудіо- та відеокодеків і стільникового зв’язку.

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Смартфон Samsung Galaxy S24 Фото: gsmarena.com

Оновлення безпеки для пристроїв Galaxy за серпень 2026 року містить 38 виправлень поширених вразливостей (CVE), виявлених Google, а також 18 виправлень вразливостей Samsung (SVE).

Виправлення від Google включають 8 виправлень із критичним пріоритетом та 30 виправлень із високим пріоритетом. Виправлення Samsung включають 2 виправлення з високим пріоритетом, 14 виправлень із середнім пріоритетом та 2 виправлення з невідомим рівнем пріоритету.

Дев'ять виправлень від Google не включено до патчу Samsung від серпня 2026 року. Одне з них уже було включено до оновлення безпеки Samsung від липня 2026 року, а решта 8 не стосуються пристроїв Samsung.

Додаткову інформацію про оновлення безпеки для пристроїв Galaxy за серпень 2026 року можна знайти тут.

Раніше повідомлялося, що смартфони OnePlus перестануть працювати належним чином. Нова версія Android буде доступна лише на кількох нещодавно випущених смартфонах. Цього року для багатьох старих смартфонів середнього та преміум-класу закінчиться підтримка програмного забезпечення.