Смартфони OnePlus перестануть працювати як треба: перевірте, чи є ваш у списку (фото)

Нова версія Android буде доступна лише на кількох нещодавно випущених смартфонах. Цього року для багатьох старих смартфонів середнього та преміум-класу закінчиться підтримка програмного забезпечення.

OnePlus офіційно припинила свою діяльність на деяких міжнародних ринках, і компанія підтвердила, що й надалі надаватиме програмне забезпечення та підтримку безпеки для існуючих пристроїв. Відтепер ColorOS від Oppo замінить OxygenOS на пристроях OnePlus, починаючи з оновлення Android 17, пише gadgets360.com.

Які пристрої не отримають ColorOS 17

Оболонка ColorOS 17 на базі Android 17 не буде доступна для серії OnePlus 10. Смартфони OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T та OnePlus 10R, випущені з Android 12, не отримають оновлення до Android 17. Тому вони не братимуть участі у переході на ColorOS 17.

Для OnePlus 11R OxygenOS 16 на базі Android 16 є останнім великим оновленням ПЗ. Нагадаємо, що OnePlus 11R вийшов на ринок з Android 13.

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Цього року для кількох смартфонів серії Nord також завершився період гарантованої підтримки програмного забезпечення. OnePlus Nord 3 спочатку вийшов з Android 13, а Android 16 з OxygenOS 16 — це останнє велике оновлення операційної системи.

Смартфон OnePlus 10 Pro Фото: stuff.tv

Так само OnePlus Nord CE 4 та OnePlus Nord CE 4 Lite, які вийшли у 2024 році з OxygenOS 14 на базі Android 14, тепер працюють на Android 16 з OxygenOS 16 як останнє велике оновлення ОС. Вони не отримають ColorOS 17.

Очікується, що планшети OnePlus Pad та OnePlus Pad Go також не отримають оновлення до версії ОС Android 17.

Операційна система Android 17-ї версії буде доступна для флагманських пристроїв, починаючи з серії OnePlus 11. Вона з’явиться на таких моделях, як OnePlus Nord 4 та Nord 5.

У рамках припинення діяльності в регіонах, зокрема у США, Канаді та Європі, компанія OnePlus підтвердила, що замінить оболонку OxygenOS на ColorOS від Oppo, починаючи з Android 17.

Раніше ми писали про смартфони, які вийдуть до кінця 2026 року. У другому півріччі очікуйте на вихід на ринок iPhone 18 Pro Max, Google Pixel 11 Pro, Oppo Find X10 Pro, Redmi Note 17 Pro і, звісно, iPhone Fold.