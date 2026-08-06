Смартфоны OnePlus перестанут работать как надо: проверьте, есть ли ваш в списке (фото)

Новая версия Android будет доступна только на нескольких недавно выпущенных смартфонах. В этом году у многих старых смартфонов среднего и премиум-класса закончится поддержка ПО.

OnePlus официально прекратила свою деятельность на некоторых международных рынках, и компания подтвердила, что продолжит предлагать программное обеспечение и поддержку безопасности для существующих устройств. Теперь ColorOS от Oppo заменит OxygenOS на устройствах OnePlus, начиная с обновления Android 17, пишет gadgets360.com.

Какие устройства не получат ColorOS 17

Оболочка ColorOS 17 на базе Android 17 не будет доступна для серии OnePlus 10. Смартфоны OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T и OnePlus 10R, выпущенные с Android 12, не получат обновление до Android 17. Поэтому они не будут частью перехода на ColorOS 17.

Для OnePlus 11R OxygenOS 16 на базе Android 16 является последним крупным обновлением ПО. Напомним, что OnePlus 11R был выпущен с Android 13.

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В этом году для нескольких смартфонов серии Nord также завершился период гарантированной поддержки программного обеспечения. OnePlus Nord 3 изначально был выпущен с Android 13, а Android 16 с OxygenOS 16 — последнее крупное обновление операционной системы.

Смартфон OnePlus 10 Pro Фото: stuff.tv

Аналогичным образом, OnePlus Nord CE 4 и OnePlus Nord CE 4 Lite, которые были выпущены в 2024 году с OxygenOS 14 на базе Android 14, теперь работают на Android 16 с OxygenOS 16 в качестве последнего крупного обновления ОС. Они не получат ColorOS 17.

Ожидается, что планшеты OnePlus Pad и OnePlus Pad Go также не получат апгрейда до версии ОС Android 17.

Операционная система Android 17-й версии будет доступна для флагманских устройств, начиная с серии OnePlus 11. Она достигнет таких моделей, как OnePlus Nord 4 и Nord 5.

В рамках закрытия в регионах, включая США, Канаду и Европу, OnePlus подтвердила, что заменит скин OxygenOS на ColorOS от Oppo, начиная с Android 17.

Ранее писали про смартфоны, которые выйдут до конца 2026 года. Во вором полугодии ожидайте выхода на рынок iPhone 18 Pro Max, Google Pixel 11 Pro, Oppo Find X10 Pro, Redmi Note 17 Pro и, конечно, iPhone Fold.