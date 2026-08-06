OnePlus 16 з акумулятором ємністю 9000 мА·год вже незабаром: характеристики, ціна (відео)

Базова модель може мати конфігурацію 8 ГБ + 256 ГБ, а її ціна може становити 740 доларів США. Згідно з чутками, ця модель з’явиться вже в жовтні.

Інсайдер Digital Chat Station (DCS) повідомив, що компанія OnePlus вже розпочала пробне виробництво свого флагмана наступного покоління. Крім того, він оприлюднив дані щодо ємності акумулятора передбачуваного пристрою, пише gizmochina.com.

За словами інформатора, прототип OnePlus 16 оснащений двоелементним акумулятором номінальною ємністю 4390 мА·год, завдяки чому мінімальна загальна ємність становитиме 8780 мА·год. Очікується, що при енергії 33,11 Вт·год і напрузі 7,54 В типова еквівалентна ємність акумулятора становитиме близько 9000 мА·год.

DCS також стверджує, що пристрій підтримуватиме швидшу дротову зарядку потужністю 100 Вт, припускаючи, що OnePlus прагне поєднати у своєму майбутньому смартфоні потужний акумулятор із флагманською швидкістю зарядки. Хоча інформатор не згадав про це, очікується, що пристрій також підтримуватиме бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

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Передбачається, що OnePlus 16 буде оснащений 6,78-дюймовою LTPO OLED-панеллю від BOE з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 185 Гц. Очікується, що він працюватиме під управлінням Android 17 з ColorOS 17 та чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro наступного покоління.

Для фотозйомки пристрій може бути оснащений 200-мегапіксельною основною камерою Samsung HP5 та двома 50-мегапіксельними сенсорами Samsung JN5 для надширококутного та перископічного телеоб'єктивів. Серед інших очікуваних характеристик — ультразвуковий датчик відбитків пальців, вбудований у дисплей, біонічний вібромотор по осі X, симетричні подвійні динаміки, а також захист від пилу та води за стандартом IP68/IP69.

Базова модель може мати конфігурацію 8 ГБ + 256 ГБ, а її ціна може становити 740 доларів США. Згідно з чутками, модель з’явиться у продажу вже в жовтні.

Раніше повідомлялося, що смартфони Samsung потрібно негайно оновити. Більшість виправлень безпеки стосуються телефонів і планшетів Galaxy під управлінням Android 14, Android 15 або Android 16.