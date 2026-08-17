Битва лучших Android-флагманов: Samsung Galaxy S26 Ultra против Google Pixel 11 Pro XL (фото)

Google Pixel 11 Pro XL и Samsung Galaxy S26 Ultra считаются одними из лучших флагманских смартфонов на базе Android, однако у них несколько разные приоритеты.

Google делает ставку на искусственный интеллект, вычислительную фотографию и чистый Android, тогда как Samsung предлагает универсальность аппаратного обеспечения, стилус S Pen, DeX и более гибкую систему камер. Подробнее эти два смартфона сравнил эксперт портала Gizmochina.

Дизайн

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com

Google Pixel 11 Pro XL получил алюминиевую рамку, стекло Gorilla Glass Victus 2 с двух сторон, а также защиту IP68 от пыли и воды.

В Samsung Galaxy S26 Ultra используются Gorilla Armor 2, Victus 2 и Armor Aluminum 2. Хотя оба смартфона отличаются премиальным дизайном, Samsung немного превосходит конкурента благодаря более прочному переднему стеклу и более совершенному антибликовому покрытию.

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Дисплей

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: PCMag

Pixel 11 Pro XL оснащен 6,8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+, разрешением 1344 x 2992 и пиковой яркостью до 3600 нит.

Galaxy S26 Ultra оснащен 6,9-дюймовым дисплеем Dynamic LTPO AMOLED 2X с разрешением 1440 x 3120, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит. К преимуществам Samsung также относятся антибликовое покрытие DX и уникальный дисплей, обеспечивающий конфиденциальность.

Производительность

Google Pixel 11 Pro XL Фото: Google

Galaxy S26 Ultra работает на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 с объемом оперативной памяти до 16 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти, тогда как Pixel 11 Pro XL оснащен процессором Google Tensor G6 в сочетании с до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Как поясняет эксперт, платформа Qualcomm от Samsung обладает лучшими показателями производительности для требовательных игр, длительных рабочих нагрузок и интенсивной многозадачности, тогда как Tensor в значительной степени ориентирован на взаимодействие с искусственным интеллектом.

Аккумулятор

Google Pixel 11 Pro XL Фото: Google

Pixel 11 Pro XL оснащён аккумулятором емкостью 5115 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт, магнитной беспроводной зарядкой Qi 2.2 мощностью 25 Вт, обратной проводной зарядкой и байпасной зарядкой.

Galaxy S26 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, что немного меньше, однако лидирует по скорости зарядки, предлагая мощность 60 Вт для проводной зарядки, 25 Вт для беспроводной и 4,5 Вт для обратной беспроводной.

Камера

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: trustedreviews.com

Pixel 11 Pro XL оснащен основной камерой на 50 МП, телеобъективом на 48 МП с 5-кратным перископическим зумом и сверхширокоугольной камерой на 48 МП. Смартфон также использует вычислительные функции для фотографии, такие как Best Take и Zoom Enhance.

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Galaxy S26 Ultra может похвастаться более расширенной конфигурацией с основным сенсором на 200 МП, телеобъективом на 10 МП с 3-кратным увеличением, перископом на 50 МП с 5-кратным увеличением и сверхширокоугольной камерой на 50 МП. Таким образом, Samsung обеспечивает большую гибкость в плане фокусного расстояния.

Что касается фронтальных камер, сверхширокоугольный сенсор Pixel на 42 МП с более высоким разрешением лучше подходит для детальных селфи и групповых снимков, тогда как Samsung предлагает более традиционную фронтальную камеру на 12 МП с хорошей поддержкой видеосъемки.

Вердикт

Samsung Galaxy S26 Ultra — это в целом более мощный флагман благодаря более высокой производительности, универсальности камеры, S Pen, DeX и возможностям дисплея. С другой стороны, Pixel 11 Pro XL станет лучшим выбором для тех, кто предпочитает программное обеспечение Google и вычислительную фотографию.

Цена Samsung Galaxy S26 Ultra в Украине — от 47 649 грн.

Цена Google Pixel 11 Pro XL в Украине — от 59 998 грн.

Напомним, что компания QOO представила концептуальный смартфон X с огромной емкостью аккумулятора 15 000 мАч и отличной производительностью.

Фокус также сообщал, что Motorola представила новый смартфон среднего класса Moto G Max с мощной батареей и плавным дисплеем.