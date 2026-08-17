Битва найкращих Android-флагманів: Samsung Galaxy S26 Ultra проти Google Pixel 11 Pro XL (фото)

Google Pixel 11 Pro XL та Samsung Galaxy S26 Ultra вважаються одними з найкращих флагманських смартфонів на базі Android, проте вони мають дещо різні пріоритети.

Google робить ставку на штучний інтелект, обчислювальну фотографію та чистий Android, тоді як Samsung пропонує універсальність апаратного забезпечення, стилус S Pen, DeX та гнучкішу систему камер. Детальніше ці два смартфони порівняв експерт порталу Gizmochina.

Дизайн

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com

Google Pixel 11 Pro XL отримав алюмінієву рамку, скло Gorilla Glass Victus 2 з двох боків, а також захист IP68 від пилу та води.

Samsung Galaxy S26 Ultra використовує Gorilla Armor 2, Victus 2 та Armor Aluminum 2. Хоча обидва смартфони мають преміальний дизайн, Samsung трохи перевершує конкурента завдяки міцнішому передньому склу та більш просунутому антибліковому покриттю.

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Дисплей

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: PCMag

Pixel 11 Pro XL оснащений 6,8-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, HDR10+, роздільною здатністю 1344 x 2992 та піковою яскравістю до 3600 ніт.

Galaxy S26 Ultra має 6,9-дюймову панель Dynamic LTPO AMOLED 2X із роздільною здатністю 1440 x 3120, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 2600 ніт. Перевагами Samsung також є антиблікове покриття DX та унікальний дисплей конфіденційності.

Продуктивність

Google Pixel 11 Pro XL Фото: Google

Galaxy S26 Ultra працює на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5 з до 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ пам'яті, тоді як Pixel 11 Pro XL оснащений процесором Google Tensor G6 у поєднанні з до 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ пам'яті.

Як пояснює експерт, платформа Qualcomm від Samsung має кращий профіль продуктивності для вимогливих ігор, тривалих робочих навантажень та інтенсивної багатозадачності, тоді як Tensor значною мірою зосереджений на взаємодії з штучним інтелектом.

Акумулятор

Google Pixel 11 Pro XL Фото: Google

Pixel 11 Pro XL отримав батарею ємністю 5115 мАг з дротовою зарядкою 45 Вт, магнітною бездротовою зарядкою Qi2.2 25 Вт, зворотною дротовою зарядкою та байпасною зарядкою.

Galaxy S26 Ultra має трохи менший акумулятор на 5000 мАг, однак лідирує за швидкістю заряджання, пропонуючи потужність 60 Вт для дротової зарядки, 25 Вт для бездротової та 4,5 Вт для зворотної бездротової.

Камера

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: trustedreviews.com

Pixel 11 Pro XL оснащений основною камерою на 50 МП, телеоб'єктивом на 48 МП з 5-кратним перископом та надширококутною камерою на 48 МП. Смартфон також покладається на обчислювальні функції фотографії, такі як Best Take та Zoom Enhance.

Важливо

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Galaxy S26 Ultra може похвалитися ширшою конфігурацією з основним сенсором на 200 МП, телеоб'єктивом на 10 МП з 3-кратним збільшенням, перископом на 50 МП з 5-кратним збільшенням та надширококутною камерою на 50 МП. Таким чином, Samsung забезпечує більшу гнучкість, коли йдеться про фокусну відстань.

Що стосується фронтальних камер, надширококутний сенсор Pixel на 42 МП з вищою роздільною здатністю краще підходить для детальних селфі та групових знімків, тоді як Samsung пропонує більш традиційну фронтальну камеру на 12 МП з хорошою підтримкою відеозйомки.

Вердикт

Samsung Galaxy S26 Ultra — це загалом потужніший флагман завдяки вищій продуктивності, універсальності камери, S Pen, DeX та функціям дисплея. З іншого боку Pixel 11 Pro XL буде кращим вибором для тих, хто віддає перевагу програмному забезпеченню Google та обчислювальній фотографії.

Ціна Samsung Galaxy S26 Ultra в Україні — від від 47 649 грн.

Ціна Google Pixel 11 Pro XL в Україні — від 59 998 грн.

Нагадаємо, QOO продемонструвала концептуальний смартфон X з величезною ємністю акумулятора 15 000 мАг та чудовою продуктивністю.

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