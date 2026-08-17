Google Pixel 11 против Pixel 9: стоит ли переплачивать за более новый смартфон (фото)
Недавно представленный Google Pixel 11 обладает одними из лучших характеристик среди смартфонов на Android, однако Google Pixel 9, выпущенный два года назад, по-прежнему может составить ему конкуренцию.
Google Pixel 11 не получил революционных обновлений по сравнению с Pixel 10 и Pixel 9, поэтому эксперт портала ZDNET Мария Диас решила сравнить эти смартфоны, чтобы определить лучший вариант для покупки в 2026 году.
Основные отличия Pixel 11 и Pixel 9
Google Pixel 11 и Pixel 9 имеют одинаковые габариты по 6,3 дюйма, 12 ГБ оперативной памяти и схожую общую конструкцию. Однако Pixel 11 получил вдвое больше базовой памяти и процессор Google Tensor G6, который на два поколения новее, что означает значительное повышение производительности.
В то же время Pixel 11 пришлось столкнуться со снижением разрешения сверхширокоугольной камеры по сравнению с предшественниками. Если Pixel 9 имел сверхширокоугольный объектив на 48 МП, то Pixel 11 может предложить лишь 13 МП. Зато Pixel 11 получил телеобъектив, перейдя от системы с двумя камерами к тройной.
Как объясняет Диас, телеобъектив — это специализированный зум-объектив для съемки четких изображений удаленных объектов. Автор предполагает, что Google использовала широкоугольные и сверхширокоугольные сенсоры с более низким разрешением, чтобы освободить место для телеобъектива, одновременно избежав ещё большего повышения цены на базовую флагманскую модель.
Разрешение основной камеры изменилось с 50 МП до 48 МП, что не настолько существенно, чтобы повлиять на качество изображения. Диафрагма, размер пикселя и обработка изображения гораздо важнее, чем разница в 2 МП. К тому же Pixel 11 обладает улучшенными вычислительными функциями для видео, включая значительные улучшения при съемке в условиях низкой освещенности и кинематографическое размытие в 4K.
Вердикт
Самым заметным отличием между Pixel 11 и Pixel 9, вероятно, станет производительность Tensor G6, которая может сделать телефон значительно быстрее, одновременно снижая температуру и потенциально продлевая время работы. Телеобъектив также может открыть новые возможности для фотографирования.Важно
Однако в этом году Google, как и многие другие компании, повысила цены на свои смартфоны. Базовая модель Google Pixel 2026 года будет продаваться на 100 долларов дороже, чем предыдущее поколение — 899 долларов вместо 799 долларов.
За эти деньги пользователи получат вдвое больше оперативной памяти, более высокую производительность и телеобъектив, однако у Pixel 11 и Pixel 9 по-прежнему больше общего, чем различий. Также стоит учитывать, что Pixel 9 подешевел за последние два года, поэтому может стать лучшим вариантом для тех, кто хочет сэкономить.
- Цена Google Pixel 9 в Украине — от 34 500 грн.
- Цена Google Pixel 11 в Украине — от 40 000 грн.
Напомним, что компания Cubot в скором времени выпустит защищенный смартфон KingKong Dura со сменным аккумулятором.
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