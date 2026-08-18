Недорогий, але якісний смартфон: перше враження від нового Nothing Phone (4b) (фото)

Британська компанія Nothing нещодавно випустила смартфон середнього класу Nothing Phone (4b), який вирізняється великим дисплеєм.

Оглядач гаджетів Пітер Костадінов використовував Nothing Phone (4b) впродовж кількох днів, дійшовши висновку, що це чудовий смартфонів за співвідношенням ціни та характеристик. Результатами тестування він поділився у статті для PhoneArena.

Дизайн

Nothing Phone (4b) Фото: PhoneArena

Nothing Phone (4b) має доволі нудний дизайн порівняно з Nothing Phone (4a) та навіть Nothing Phone (4b) Pro. Він не отримав ні фірмової прозорої задньої панелі, ні цікавого острівця камери. Корпус смартфона, виготовлений з пластику, включає скляний модуль камери, подібний до iPhone 17 Pro Max. Пристрій доступний у чорному, синьому та білому кольорах.

Світловий індикатор сповіщень у формі гліфа на задній панелі Nothing Phone (4b) трохи простіший, ніж той, що був доступний на попередніх телефонах Nothing. Гліф складається з чотирьох світлодіодів, які можуть показувати рівень гучності, відображати світлові шоу під час вхідних дзвінків та інтегруватися з такими додатками, як Uber або Zomato.

Відео дня

Варто враховувати, що Nothing Phone (4b) досить широкий, тож може бути незручним для користувачів з невеликим долонями. З лівого боку є кнопка, яку можна використовувати для швидкого додавання екранного контенту до Essential Space. Клас захисту IP64 також означає, що телефон витримує занурення у прісну воду.

Дисплей

Nothing Phone (4b) Фото: PhoneArena

Nothing Phone (4b) отримав 6,8-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, захищений склом Dragontrail. Під час тестування він досяг пікової яскравості 1119 ніт, що непогано для цього цінового сегмента.

В екран вбудований оптичний сканер відбитків пальців. Він працює точно та швидко, але, на думку автора, розташований занадто низько.

Камера

Nothing Phone (4b) оснащений подвійною задньою камерою, що складається з 50-мегапіксельної основної та 8-мегапіксельної надширококутної камер. Вона не є ідеальною з точки зору динамічного діапазону, деталізації чи кольоропередачі, проте стабільна та надійна.

Фото на Nothing Phone (4b) Фото: PhoneArena Фото на Nothing Phone (4b) Фото: PhoneArena Фото на Nothing Phone (4b) Фото: PhoneArena Фото на Nothing Phone (4b) Фото: PhoneArena

Тестові фото демонструють досить хороший динамічний діапазон, чіткі деталі та реалістичні кольори. Артефакти та шум трапляються, але лише при детальному розгляді пікселів та зйомці в умовах недостатнього освітлення.

Костадінов також відзначив кілька непоганих програмних функцій, як от Motion Photos та можливість додавати власні водяні знаки. Nothing Phone (4b) також підтримує користувацькі LUT та дозволяє імпортувати власні фільтри, створювати їх самостійно та ділитися ними зі спільнотою.

Продуктивність

Nothing Phone (4b) Фото: PhoneArena

Nothing Phone (4b) працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Це чипсет середнього класу, побудований на 4-нм виробничому вузлі з деякими непоганими ігровими та емуляційними можливостями.

Важливо

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Смартфон достатньо швидкий для повсякденних завдань та відповідає рівню флагманських телефонів Android приблизно півдесятилітньої давності. У тестах Geekbench 6 він перевершив двох своїх конкурентів — Xiaomi Redmi Note 15 5G та Motorola Moto G Power (2026).

Nothing Phone (4b) постачається зі 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої пам'яті. Обидві моделі використовують сховище типу UFS 2.2. Є 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X. Це небагато, але достатньо для базових функцій.

Програмне забезпечення

Nothing Phone (4b) використовує операційну систему Nothing OS 4.1 на базі Android 16. Інтерфейс досить близький до стандартного Android, але з власною естетикою Nothing. Експерт зазначив, що йому особливо подобаються унікальні віджети Nothing OS.

Телефон підтримує низку функцій штучного інтелекту. Наприклад, Essential Space дозволяє зберігати скріншоти та голосові нотатки, а Essential Voice швидко перетворює мову на текст. Також є підтримка Gemini. Nothing обіцяє три основні оновлення Android та шість років патчів безпеки.

Акумулятор

Nothing Phone (4b)

У Європі Nothing Phone (4b) постачається з літій-іонним акумулятором ємністю 5200 мАг. Випробування показали, що смартфон витримує два дні без підзарядки при економному використанні. У тестовому режимі, що імітує перегляд вебсторінок, Phone (4b) протримався 18 годин 55 хвилин, тоді як у тесті на відтворення відео він пропрацював 11 годин 43 хвилини.

Nothing Phone (4b) підтримує дротову зарядку потужністю до 33 Вт. Телефон заряджається від 0 до 100% за півтори години, тоді як 30-хвилинна зарядка забезпечує приблизно 39% заряду.

Чи варто купувати Nothing Phone (4b)

У підсумку Костадінов зазначив, що йому подобається загальна ідея Nothing Phone (4b), хоча виконання далеко не ідеальне. Загалом смартфон має хороше співвідношення ціни та якості, проте доведеться змиритися з шаблонним дизайном та не надто вражаючою камерою.

Нагадаємо, Samsung готується випустити новий смартфон початкового рівня Galaxy A08.

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