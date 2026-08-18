Недорогой, но качественный смартфон: первые впечатления от нового Nothing Phone (4b) (фото)

Британская компания Nothing недавно выпустила смартфон среднего класса Nothing Phone (4b), который отличается большим дисплеем.

Обозреватель гаджетов Питер Костадинов пользовался Nothing Phone (4b) в течение нескольких дней и пришел к выводу, что это отличный смартфон по соотношению цены и характеристик. Результатами тестирования он поделился в статье для PhoneArena.

Дизайн

Nothing Phone (4b) Фото: PhoneArena

Nothing Phone (4b) имеет довольно скучный дизайн по сравнению с Nothing Phone (4a) и даже Nothing Phone (4b) Pro. У него нет ни фирменной прозрачной задней панели, ни интересного модуля камеры. Корпус смартфона, изготовленный из пластика, включает стеклянный модуль камеры, похожий на iPhone 17 Pro Max. Устройство доступно в черном, синем и белом цветах.

Световой индикатор уведомлений в виде глифа на задней панели Nothing Phone (4b) немного проще, чем тот, что был доступен на предыдущих телефонах Nothing. Глиф состоит из четырех светодиодов, которые могут отображать уровень громкости, демонстрировать световые эффекты во время входящих звонков и интегрироваться с такими приложениями, как Uber или Zomato.

Відео дня

Стоит учитывать, что Nothing Phone (4b) довольно широкий, поэтому может быть неудобен для пользователей с небольшими ладонями. С левой стороны находится кнопка, с помощью которой можно быстро добавлять контент с экрана в Essential Space. Класс защиты IP64 также означает, что телефон выдерживает погружение в пресную воду.

Дисплей

Nothing Phone (4b) Фото: PhoneArena

Nothing Phone (4b) оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, защищенным стеклом Dragontrail. В ходе тестирования он достиг пиковой яркости 1119 нит, что неплохо для этого ценового сегмента.

В экран встроен оптический сканер отпечатков пальцев. Он работает точно и быстро, но, по мнению автора, расположен слишком низко.

Камера

Nothing Phone (4b) оснащён двойной задней камерой, состоящей из 50-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камер. Она не идеальна с точки зрения динамического диапазона, детализации или цветопередачи, однако стабильна и надежна.

Фото на Nothing Phone (4b) Фото: PhoneArena Фото на Nothing Phone (4b) Фото: PhoneArena Фото на Nothing Phone (4b) Фото: PhoneArena Фото, сделанное на Nothing Phone (4b) Фото: PhoneArena

Тестовые фотографии демонстрируют довольно хороший динамический диапазон, четкие детали и реалистичные цвета. Артефакты и шум встречаются, но только при внимательном рассмотрении пикселей и съемке в условиях недостаточного освещения.

Костадинов также отметил несколько неплохих программных функций, таких как Motion Photos и возможность добавлять собственные водяные знаки. Nothing Phone (4b) также поддерживает пользовательские LUT и позволяет импортировать собственные фильтры, создавать их самостоятельно и делиться ими с сообществом.

Производительность

Nothing Phone (4b) Фото: PhoneArena

Nothing Phone (4b) работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Это чипсет среднего класса, построенный по 4-нм технологическому процессу, обладающий неплохими игровыми и эмуляционными возможностями.

Важно

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Смартфон достаточно быстр для повседневных задач и соответствует уровню флагманских Android-телефонов примерно пятилетней давности. В тестах Geekbench 6 он превзошел двух своих конкурентов — Xiaomi Redmi Note 15 5G и Motorola Moto G Power (2026).

Nothing Phone (4b) поставляется со встроенной памятью объемом 128 ГБ или 256 ГБ. Обе модели используют хранилище типа UFS 2.2. Имеется 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Это немного, но достаточно для базовых функций.

Программное обеспечение

Nothing Phone (4b) работает под управлением операционной системы Nothing OS 4.1 на базе Android 16. Интерфейс довольно близок к стандартному Android, но с собственной эстетикой Nothing. Эксперт отметил, что ему особенно нравятся уникальные виджеты Nothing OS.

Телефон поддерживает ряд функций искусственного интеллекта. Например, Essential Space позволяет сохранять скриншоты и голосовые заметки, а Essential Voice быстро преобразует речь в текст. Также предусмотрена поддержка Gemini. Nothing обещает три основных обновления Android и шесть лет патчей безопасности.

Аккумулятор

Nothing Phone (4b)

В Европе Nothing Phone (4b) поставляется с литий-ионным аккумулятором емкостью 5200 мАч. Тесты показали, что смартфон работает два дня без подзарядки при экономном использовании. В тестовом режиме, имитирующем просмотр веб-страниц, Phone (4b) продержался 18 часов 55 минут, тогда как в тесте на воспроизведение видео он проработал 11 часов 43 минуты.

Nothing Phone (4b) поддерживает проводную зарядку мощностью до 33 Вт. Телефон заряжается от 0 до 100 % за полтора часа, тогда как 30-минутная зарядка обеспечивает примерно 39 % заряда.

Стоит ли покупать Nothing Phone (4b)

Пр итогу Костадинов отметил, что ему нравится общая концепция Nothing Phone (4b), хотя реализация далеко не идеальна. В целом смартфон отличается хорошим соотношением цены и качества, однако придется смириться с шаблонным дизайном и не слишком впечатляющей камерой.

Напомним, что Samsung готовится выпустить новый смартфон начального уровня Galaxy A08.

Фокус также сообщал, что компания MD в скором времени выпустит кнопочный раскладной телефон 2760 Flip.