Новый дешевый смартфон Samsung уже близко: как выглядит Galaxy A08 (фото)

Компания Samsung готовится выпустить новый смартфон начального уровня Galaxy A08, который станет преемником Galaxy A07.

После предварительной сертификации FCC смартфон Samsung Galaxy A08 4G появился в Google Play Console под номером модели SM-A085F. Это указывает на скорый выход смартфона на рынок, отмечает Notebookcheck.

Опубликованное изображение показывает, что дизайн Samsung Galaxy A08 очень напоминает Galaxy A07. Смартфон сохранил классический модуль задней камеры Samsung в форме таблетки и вырез для фронтальной камеры в форме капли. На рендере Galaxy A08 представлен в белом цвете, который не был доступен для Galaxy A07.

Рендер Samsung Galaxy A08

По данным Google Play Console, новый Galaxy A08 оснащён восьмиядерным процессором MediaTek Helio G99, изготовленным по 6-нм технологии. Этот чипсет набирает в среднем около 403 тысяч баллов в AnTuTu v10. Телефон имеет примерно 8 ГБ оперативной памяти и разрешение дисплея 720 × 1600 пикселей.

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В целом Galaxy A08 сохраняет тот же чипсет и разрешение дисплея, что и его предшественник. Однако ожидается, что новая модель будет оснащена аккумулятором большей емкости. В предыдущих документах FCC упоминалась номинальная емкость аккумулятора 5830 мАч.

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Поскольку Galaxy A07 выпускался в версиях 4G и 5G, эксперты предполагают, что Samsung может выпустить 5G-модель Galaxy A08. Официального подтверждения этому пока нет.

Samsung Galaxy A08 пока официально не анонсирован, поэтому его цена не объявлена. Нынешний Samsung Galaxy A07 в Украине в среднем стоит от 5 499 грн до 6 800 грн за базовую конфигурацию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что Motorola представила новый смартфон среднего класса Moto G Max с мощным аккумулятором и плавным дисплеем.

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