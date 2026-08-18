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Диджитал

Новый дешевый смартфон Samsung уже близко: как выглядит Galaxy A08 (фото)

Смартфон Samsung Galaxy A07
Samsung Galaxy A07 | Фото: gadgetbytenepal.com

Компания Samsung готовится выпустить новый смартфон начального уровня Galaxy A08, который станет преемником Galaxy A07.

После предварительной сертификации FCC смартфон Samsung Galaxy A08 4G появился в Google Play Console под номером модели SM-A085F. Это указывает на скорый выход смартфона на рынок, отмечает Notebookcheck.

Опубликованное изображение показывает, что дизайн Samsung Galaxy A08 очень напоминает Galaxy A07. Смартфон сохранил классический модуль задней камеры Samsung в форме таблетки и вырез для фронтальной камеры в форме капли. На рендере Galaxy A08 представлен в белом цвете, который не был доступен для Galaxy A07.

Рендер Samsung Galaxy A08
Рендер Samsung Galaxy A08

По данным Google Play Console, новый Galaxy A08 оснащён восьмиядерным процессором MediaTek Helio G99, изготовленным по 6-нм технологии. Этот чипсет набирает в среднем около 403 тысяч баллов в AnTuTu v10. Телефон имеет примерно 8 ГБ оперативной памяти и разрешение дисплея 720 × 1600 пикселей.

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В целом Galaxy A08 сохраняет тот же чипсет и разрешение дисплея, что и его предшественник. Однако ожидается, что новая модель будет оснащена аккумулятором большей емкости. В предыдущих документах FCC упоминалась номинальная емкость аккумулятора 5830 мАч.

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Поскольку Galaxy A07 выпускался в версиях 4G и 5G, эксперты предполагают, что Samsung может выпустить 5G-модель Galaxy A08. Официального подтверждения этому пока нет.

Samsung Galaxy A08 пока официально не анонсирован, поэтому его цена не объявлена. Нынешний Samsung Galaxy A07 в Украине в среднем стоит от 5 499 грн до 6 800 грн за базовую конфигурацию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что Motorola представила новый смартфон среднего класса Moto G Max с мощным аккумулятором и плавным дисплеем.

Фокус также сообщал, что Xiaomi планирует выпустить стандартную модель Redmi K100 наряду с флагманской игровой моделью.