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Новий найдешевший смартфон Samsung вже близько: як виглядає Galaxy A08 (фото)

Смартфон Samsung Galaxy A07
Samsung Galaxy A07 | Фото: gadgetbytenepal.com

Компанія Samsung готується випустити новий смартфон початкового рівня Galaxy A08, який стане наступником Galaxy A07.

Після попередньої сертифікації FCC, Samsung Galaxy A08 4G з'явився в Google Play Console під номером моделі SM-A085F. Це вказує на близький дебют смартфона, зазначає Notebookcheck.

Оприлюднене зображення показує, що дизайн Samsung Galaxy A08 дуже нагадує Galaxy A07. Смартфон зберіг класичний модуль задньої камери Samsung у формі таблетки та виріз для фронтальної камери у формі краплі. На рендері Galaxy A08 представлений у білому кольорі, який був недоступний для Galaxy A07.

Рендер Samsung Galaxy A08
Рендер Samsung Galaxy A08

За даними Google Play Console, новий Galaxy A08 оснащений восьмиядерним процесором MediaTek Helio G99, виготовленим за 6-нм технологією. Цей чипсет набирає в середньому близько 403 тисяч балів в AnTuTu v10. Телефон має приблизно 8 ГБ оперативної пам'яті та роздільну здатність дисплея 720 × 1600 пікселів.

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Загалом Galaxy A08 зберігає той самий чипсет і роздільну здатність дисплея, що й його попередник. Проте очікується, що новіший смартфон матиме більший акумулятор. У попередніх документах FCC йшлося про номінальну ємність батареї 5830 мАг.

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Оскільки Galaxy A07 пропонувався у варіантах 4G та 5G, експерти припускають, що Samsung може випустити 5G-модель Galaxy A08. Офіційного підтвердження цьому поки немає.

Samsung Galaxy A08 ще офіційно не анонсований, тож його ціна не оголошена. Нинішній Samsung Galaxy A07 в Україні в середньому коштує від 5 499 грн до 6 800 грн за базову конфігурацію з 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Нагадаємо, Motorola представила новий смартфон середнього класу Moto G Max з потужним акумулятором та плавним дисплеєм.

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