Новий найдешевший смартфон Samsung вже близько: як виглядає Galaxy A08 (фото)

Компанія Samsung готується випустити новий смартфон початкового рівня Galaxy A08, який стане наступником Galaxy A07.

Після попередньої сертифікації FCC, Samsung Galaxy A08 4G з'явився в Google Play Console під номером моделі SM-A085F. Це вказує на близький дебют смартфона, зазначає Notebookcheck.

Оприлюднене зображення показує, що дизайн Samsung Galaxy A08 дуже нагадує Galaxy A07. Смартфон зберіг класичний модуль задньої камери Samsung у формі таблетки та виріз для фронтальної камери у формі краплі. На рендері Galaxy A08 представлений у білому кольорі, який був недоступний для Galaxy A07.

Рендер Samsung Galaxy A08

За даними Google Play Console, новий Galaxy A08 оснащений восьмиядерним процесором MediaTek Helio G99, виготовленим за 6-нм технологією. Цей чипсет набирає в середньому близько 403 тисяч балів в AnTuTu v10. Телефон має приблизно 8 ГБ оперативної пам'яті та роздільну здатність дисплея 720 × 1600 пікселів.

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Загалом Galaxy A08 зберігає той самий чипсет і роздільну здатність дисплея, що й його попередник. Проте очікується, що новіший смартфон матиме більший акумулятор. У попередніх документах FCC йшлося про номінальну ємність батареї 5830 мАг.

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Оскільки Galaxy A07 пропонувався у варіантах 4G та 5G, експерти припускають, що Samsung може випустити 5G-модель Galaxy A08. Офіційного підтвердження цьому поки немає.

Samsung Galaxy A08 ще офіційно не анонсований, тож його ціна не оголошена. Нинішній Samsung Galaxy A07 в Україні в середньому коштує від 5 499 грн до 6 800 грн за базову конфігурацію з 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

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