Недорогой смартфон с мощным аккумулятором: сколько стоит новый Honor Play 11T (фото)

Компания Honor выпустила смартфон Play 11T, пополнив свою линейку бюджетных смартфонов серии Play 11.

Honor Play 11T ориентирован на пользователей, которые ценят емкость аккумулятора, большой дисплей и повседневную функциональность выше, чем премиальные материалы или флагманское оборудование. Подробности о новинке раскрыл портал Gizmochina.

Смартфон оснащен 6,61-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1604 x 720, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1010 нит. Экран поддерживает регулировку яркости постоянным током, программное уменьшение излучения синего света, режим "электронная книга" и другие функции для защиты зрения.

Цвета Honor Play 11T Фото: Honor

Honor Play 11T работает на процессоре Snapdragon 4 Gen 4 под управлением MagicOS 10 на базе Android 16. Он доступен с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.

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Аккумулятор емкостью 7500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт. Также есть 13-мегапиксельная задняя основная камера f/2,2 с автофокусом и 5-мегапиксельная фронтальная камера f/2,2. Вес телефона составляет 205 г, а габариты — 163,9 x 75,9 x 8,29 мм.

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Прочие характеристики Honor Play 11T включают боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, распознавание лица, порт USB Type-C, класс защиты IP64 от пыли и воды, а также пятизвездочный сертификат SGS на устойчивость к падениям и сдавливанию. Смартфон выдерживает падение с высоты до 1,8 метра.

На данный момент Honor Play 11T уже вышел в Китае. Дата глобального релиза пока официально не объявлена. Доступные конфигурации памяти — 6 ГБ + 128 ГБ, 6 ГБ + 256 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ.

Цена Honor Play 11T 6 ГБ + 128 ГБ — 210 долларов (около 9 400 грн).

Цена Honor Play 11T 6 ГБ + 256 ГБ — 255 долларов (около 11 420 грн).

Цена Honor Play 11T 8 ГБ + 128 ГБ — 240 долларов (около 10 750 грн).

Цена Honor Play 11T 8 ГБ + 256 ГБ — 285 долларов (около 12 770 грн).

Напомним, что бюджетный защищенный смартфон Ulefone Armor X16 Pro предлагает гораздо больше функций, чем можно было бы ожидать.

Фокус также сообщал, что компания Nothing недавно выпустила недорогой смартфон Nothing Phone (4b) с большим дисплеем.