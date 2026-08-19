Бюджетный, но прочный смартфон с батареей 10 360 мАч: лучшая модель 2026 года (фото)

Защищенный смартфон Ulefone Armor X16 Pro предлагает гораздо больше функций, чем можно было бы ожидать от бюджетной модели.

Благодаря отличному соотношению цены и характеристик Ulefone Armor X16 Pro получил звание лучшего бюджетного защищенного смартфона. К такому выводу пришли эксперты портала TechRadar по результатам тестирования.

Ulefone Armor X16 Pro Фото: Скриншот

Характеристики Ulefone Armor X16 Pro:

степень защиты — IP68 / IP69K, падение с высоты 2 м;

аккумулятор — 10360 мАч;

вес — 395 г;

размеры — 17,3 x 8,4 x 1,8 см;

дисплей — 6,56-дюймовый IPS LCD (HD+, 120 Гц);

память — 256 ГБ;

камеры — 64 МП основная, 25 МП ночного видения, 16 МП фронтальная;

процессор — MediaTek Dimensity 6300 (5G);

оперативная память — 8 ГБ;

ОС — Android 15.

Тестирование Ulefone Armor X16 Pro

Ulefone Armor X16 Pro Фото: TechRadar

Тесты показали, что Ulefone Armor X16 Pro демонстрирует хорошую производительность, однако не исключительную. Сочетание процессора MediaTek Dimensity 6300 и 8 ГБ оперативной памяти обеспечивает более чем достаточную мощность для просмотра фотографий, открытия документов, игр и редактирования видео.

Відео дня

По словам экспертов, при просмотре веб-страниц на Ulefone Armor X16 Pro загрузка ощущалась гораздо быстрее, чем на iPhone 15 Pro. Емкий аккумулятор емкостью 10360 мАч способен обеспечить 2–4 дня автономной работы.

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Кроме того, Ulefone Armor X16 Pro отлично выдержал испытания на прочность. Его погружали в воду, бросали с высоты и брали с собой на прогулку на природу. Эксперты отметили, что были впечатлены выносливостью смартфона, учитывая его цену.

Единственным существенным недостатком Ulefone Armor X16 Pro оказался дисплей. Он не Full HD, как у большинства современных телефонов, максимальное разрешение составляет 720p. Однако авторы отметили, что к нему можно быстро привыкнуть.

Цена Ulefone Armor X16 Pro — от 11 000 до 12 900 грн.

Ulefone Armor X16 Pro Фото: TechRadar

Напомним, что Cubot в скором времени выпустит защищенный смартфон KingKong Dura со сменным аккумулятором.

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