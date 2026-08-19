Бюджетний, але міцний смартфон з батареєю 10 360 мАг: найкраща модель на 2026 рік (фото)

Захищений смартфон Ulefone Armor X16 Pro пропонує набагато більше функцій, ніж можна було б очікувати від бюджетної моделі.

Завдяки чудовому співвідношенню ціни та характеристик Ulefone Armor X16 Pro отримав звання найкращого бюджетного захищеного смартфона. Такого висновку дійшли експерти порталу TechRadar за результатами тестування.

Ulefone Armor X16 Pro Фото: Скриншот

Характеристики Ulefone Armor X16 Pro:

захист — IP68 / IP69K, падіння з висоти 2 м;

акумулятор — 10360 мАг;

вага — 395 г;

розміри — 17,3 x 8,4 x 1,8 см;

дисплей — 6,56-дюймовий IPS LCD (HD+, 120 Гц);

пам'ять — 256 ГБ;

камери — 64 МП основна, 25 МП нічного бачення, 16 МП фронтальна;

процесор — MediaTek Dimensity 6300 (5G);

оперативна пам'ять — 8 ГБ;

ОС — Android 15.

Тестування Ulefone Armor X16 Pro

Ulefone Armor X16 Pro Фото: TechRadar

Тести показали, що Ulefone Armor X16 Pro має хорошу продуктивність, однак не виняткову. поєднання процесора MediaTek Dimensity 6300 та 8 ГБ оперативної пам'яті забезпечує більш ніж достатньо потужності для перегляду фотографій, відкриття документів, гри та редагування відео.

Відео дня

За словами експертів, під час перегляду вебсторінок на Ulefone Armor X16 Pro завантаження відчувалося набагато швидшим, ніж на iPhone 15 Pro. Великий акумулятор ємністю 10360 мАг здатен витримувати 2-4 дні автономної роботи.

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Окрім того, Ulefone Armor X16 Pro чудово витримав випробування на міцність. Його занурювали у воду, кидали з висоти та брали на прогулянку на природі. Експерти наголосили, що були вражені витривалістю смартфона, враховуючи його ціну.

Єдиним суттєвим недоліком Ulefone Armor X16 Pro виявився дисплей. Він не Full HD, як більшість сучасних телефонів, максимальна роздільна здатність становить 720p. Проте автори наголосили, що до нього можна швидко звикнути.

Ціна Ulefone Armor X16 Pro — від 11 000 до 12 900 грн.

Ulefone Armor X16 Pro Фото: TechRadar

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