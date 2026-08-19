Лучший Android-смартфон по средней цене: Motorola Moto G Max против Redmi Note 17 Pro (фото)

Motorola Moto G Max и Redmi Note 17 Pro относятся к смартфонам среднего класса, однако их приоритеты существенно различаются.

Хотя глобальная версия Redmi Note 17 Pro еще не была официально анонсирована, эксперт портала Gizmochina сравнил ее с новым Motorola Moto G Max, основываясь на предварительных утечках технических характеристик.

Дизайн

Motorola Moto G Max Фото: Motorola

Motorola Moto G Max оснащен стеклянной передней панелью из Gorilla Glass 7i, пластиковой рамкой, защитой по стандарту IP64 и соответствует военному стандарту прочности MIL-STD-810H.

Redmi Note 17 Pro отличается более премиальным подходом благодаря стеклу Gorilla Glass Victus 2, защите по стандартам IP68/IP69K, улучшенной водонепроницаемости и защите от падений с высоты до 2,5 м.

Дисплей

Moto G Max оснащен IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1050 нит, тогда как Redmi Note 17 Pro имеет AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц, HDR10+, Dolby Vision, ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит.

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Производительность

Redmi Note 17 Pro Фото: Xiaomi

Redmi Note 17 Pro и Moto G Max используют чипсет Snapdragon 6s Gen 4, изготовленный по 4-нм технологическому процессу, с четырьмя высокопроизводительными ядрами Cortex-A78 и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A55.

Важно

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Moto G Max получил 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, тогда как Redmi Note 17 Pro может предложить 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, поэтому обладает большим запасом для многозадачности и требовательных приложений.

Аккумулятор

Motorola Moto G Max Фото: Motorola

Moto G Max имеет аккумулятор емкостью 7000 мАч с проводной зарядкой мощностью 30 Вт. В свою очередь, Redmi Note 17 Pro может похвастаться аккумулятором на 8340 мАч, поддержкой зарядки мощностью 67 Вт и обратной проводной зарядкой мощностью 22,5 Вт.

Камера

Redmi Note 17 Pro Фото: Redmi

Система камер Moto G Max включает основной объектив на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 8 МП и фронтальную камеру на 32 МП. Основная камера поддерживает PDAF и видеозапись до 1440p, но в ней отсутствует оптическая стабилизация. Селфи-камера способна снимать видео в формате 1080p.

Redmi Note 17 Pro также оснащен камерами на 50 МП и 8 МП, но дополнен функциями OIS, гироскопической стабилизации изображения (gyro-EIS) и видеозаписью в формате 4K. Его фронтальная камера на 16 МП поддерживает запись в формате 1080p как со скоростью 30 кадров/с, так и 60 кадров/с.

Вердикт

В целом Redmi Note 17 Pro — это более продвинутый смартфон среднего класса, предлагающий существенные улучшения в плане дисплея, камеры, зарядки, автономности и памяти. В то же время Motorola Moto G Max остается более разумным бюджетным выбором для пользователей, которые отдают приоритет времени автономной работы, расширяемой памяти и повседневной практичности.

Цена Motorola Moto G Max — около 290 долларов (12 970 грн).

Цена Redmi Note 17 Pro — около 500 долларов (22 360 грн).

Напомним, что Honor выпустила новый смартфон Play 11T, пополнив свою линейку недорогих моделей серии Play 11.

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