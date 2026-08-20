Батарея на 8000 мАч, яркий экран и средняя цена: когда выйдет смартфон Realme P4s 5G

Компания Realme в скором времени выпустит новый смартфон среднего класса, главными особенностями которого являются превосходная автономность, высококачественный игровой дисплей и максимальная защита от воды и пыли.

Официальный анонс Realme P4s 5G в Индии запланирован на 26 августа 2026 года. Об этом говорится на официальной странице бренда.

Realme P4s 5G работает на чипсете MediaTek Dimensity 7400 Ultra в сочетании со специальным чипом искусственного интеллекта HyperVision+. Эта двухчиповая система обеспечивает частоту смены кадров до 144 кадров/с в поддерживаемых играх. Для охлаждения во время длительных игровых сессий предусмотрена испарительная камера площадью 7000 мм².

Смартфон оснащен OLED-дисплеем Samsung M14 LTPS размером около 6,78 дюйма, частотой обновления 144 Гц, разрешением 1272 × 2772 и пиковой яркостью 6500 нит. Он поддерживает HDR10+ и Netflix HDR, а также практически без потерь воспроизводит видео в формате 2K.

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Одним из преимуществ Realme P4s 5G также стал аккумулятор емкостью 8000 мАч в сочетании с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт. Кроме того, устройство получило 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

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Другие характеристики новинки включают функцию AI Gaming Partner, дизайн, разработанный совместно с Pearl Academy, а также защиту от пыли и воды в соответствии со стандартами IP69, IP68 и IP66. Смартфон представлен в зеленом и бежево-коричневом цветах.

Цена и точные конфигурации оперативной памяти Realme P4s 5 пока не объявлены.

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