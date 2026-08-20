Более доступный флагман Samsung уже близко: раскрыта дата выхода Galaxy S26 FE (видео)

Компания Samsung официально объявила, что следующее мероприятие, посвященное презентации смартфона, состоится 27 августа.

Учитывая ряд утечек информации и слухов, 27 августа может выйти бюджетный флагман Samsung Galaxy S26 FE. Анонс мероприятия появился на странице Samsung Canada в Instagram.

Анонс презентации Samsung

Короткий видеоролик от Samsung намекает на тройную камеру будущего смартфона. Эксперты портала Notebookcheck полагают, что речь идет именно о долгожданном Galaxy S26 FE.

Что известно о Samsung Galaxy S26 FE

Samsung Galaxy S26 FE Фото: Android Headlines

Хотя Samsung еще официально не раскрыла характеристики Galaxy S26 FE, в сеть уже просочились ключевые параметры новинки. По слухам, смартфон будет работать на 3-нм процессоре Exynos 2500 с 10-ядерной архитектурой и графическим ускорителем Xclipse 950 на базе архитектуры AMD RDNA 3. Ожидается, что устройство будет оснащено 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 128 ГБ или 256 ГБ.

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Источники также сообщают, что Galaxy S26 FE будет оснащен основной 50-мегапиксельной камерой с поддержкой записи 8K-видео, обновленным 12-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем, 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельную фронтальную камеру.

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6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X будет иметь разрешение Full HD+ (2340x1080), частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 1900 нит. Также упоминается аккумулятор емкостью 4900 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядки.

Galaxy S26 FE весит 193 г, имеет толщину 7,4 мм и защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Среди других ожидаемых характеристик устройства — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC и поддержка eSIM.

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