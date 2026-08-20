Дешевший флагман Samsung вже близько: розкрито дату виходу Galaxy S26 FE (відео)

Компанія Samsung офіційно оголосила, що наступний захід, присвячений презентації смартфона, відбудеться 27 серпня.

З огляду на низку витоків інформації та чуток, 27 серпня може вийти бюджетний флагман Samsung Galaxy S26 FE. Анонс заходу з’явився на сторінці Samsung Canada в Instagram.

Анонс презентації Samsung

Короткий відеоролик від Samsung натякає на потрійну камеру майбутнього смартфона. Експерти порталу Notebookcheck вважають, що йдеться саме про довгоочікуваний Galaxy S26 FE.

Що відомо про Samsung Galaxy S26 FE

Samsung Galaxy S26 FE Фото: Android Headlines

Хоча Samsung ще офіційно не розкрила характеристики Galaxy S26 FE, в мережу вже просочилися ключові параметри новинки. За чутками, смартфон працюватиме на 3-нм процесора Exynos 2500 з 10-ядерною архітектурою та графічним прискорювачем Xclipse 950 на базі архітектури AMD RDNA 3. Очікується 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 128 ГБ або 256 ГБ.

Відео дня

Витоки також свідчать, що Galaxy S26 FE отримає основну 50-мегапіксельну камеру із підтримкою запису 8K-відео, оновлений 12-мегапіксельний ультраширококутний модуль, 8-мегапіксельний телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом та 12-мегапіксельну фронтальну камеру.

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6,7-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X матиме роздільну здатність Full HD+ (2340x1080), частоту оновлення 120 Гц та пікову яскравість до 1900 ніт. Також згадується акумулятор ємністю 4900 мА·год із підтримкою швидкої 45-ватної дротової та 15-ватної бездротової зарядки.

Galaxy S26 FE важить 193 г, має товщину 7,4 мм та захист від пилу й води за стандартом IP68. Інші очікуваніхарактеристики пристрою включають Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC та підтримку eSIM.

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