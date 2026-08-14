Дешевший флагман Samsung на підході: оприлюднено повні характеристики Galaxy S26 FE

У мережу потрапили подробиці про смартфон Samsung Galaxy S26 FE.

Детальну інформацію про майбутній "народний флагман" опублікував німецький портал WinFuture, повідомляє GSMArena.

На відміну від попередника, новий телефон отримає 3-нм процесор Exynos 2500 з 10-ядерною архітектурою та графічним прискорювачем Xclipse 950 на базі архітектури AMD RDNA 3. Обсяги пам'яті залишаться на базовому рівні: 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач ємністю 128 ГБ або 256 ГБ без підтримки карт пам'яті MicroSD. Базова модифікація подорожчає на 50 євро і продаватиметься від 800 євро.

Камери: з’явиться оновлений 12-мегапіксельний ультраширококутний модуль, тоді як основний 50-мегапіксельний сенсор із підтримкою запису 8K-відео та 8-мегапіксельний телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом залишаться без змін. Фронтальна камера отримає датчик на 12 Мп.

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Новий рендер Samsung Galaxy S26 FE Фото: Android Headlines

Дисплей, час автономної роботи та габарити

Смартфон оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю Full HD+ (2340x1080), частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 1900 ніт. За живлення відповідає акумулятор ємністю 4900 мА·год із підтримкою швидкої 45-ватної дротової та 15-ватної бездротової зарядки. Завдяки енергоефективному чіпсету час роботи збільшиться з 42,5 до 50 годин на одному заряді, однак заявлений ресурс батареї знизився до 1200 циклів перезарядки.

Гаджет зберіг корпус товщиною 7,4 мм, важить 193 грами та захищений від пилу й води за стандартом IP68. До комплектації також входять модулі Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC та підтримка eSIM. Офіційний анонс Samsung Galaxy S26 FE очікується у вересні 2026 року.

Раніше повідомлялося, що компанія Apple відклала анонс базової моделі iPhone 18 на весну 2027 року.