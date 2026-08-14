Apple не випустить iPhone 18 цього року: чому скасували випуск смартфона (фото)

Apple може порушити багаторічну традицію та відмовитися від вересневого анонсу базової версії iPhone 18.

Прем'єра пристрою перенесена на перший квартал 2027 року, повідомляє GSMArena.

Причини перенесення та що покаже Apple у вересні

Інформація про зміну планів компанії з Купертіно підтвердилася під час оприлюднення фінансового звіту провідного виробника Pegatron за другий квартал 2026 року. Представники компанії повідомили, що у вересні Apple презентує лише iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та свій перший складаний смартфон, який вийде під назвою iPhone Ultra.

Головними причинами затримки випуску стандартного iPhone 18 стали глобальний дефіцит оперативної пам'яті та чіпсетів, що спричинив зростання цін на комплектуючі, а також проблеми у виробництві напівпровідників.

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Новий графік випусків Apple

Затримка випуску базової моделі стане наймасштабнішою зміною у стратегії Apple з часів серії iPhone 11 — до цього базові смартфони та версії Pro завжди виходили на ринок одночасно.

У рамках нової концепції поетапних запусків навесні 2027 року (орієнтовно в березні) компанія проведе окремий захід. На ньому разом зі стандартним iPhone 18 будуть представлені більш доступний iPhone 18e та друге покоління надтонкого смартфона iPhone Air 2.

Раніше повідомлялося, що в мережу потрапили фотографії акумулятора iPhone 18 Pro Max із ємністю, збільшеною на 12%.

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