Оприлюднено ємність акумулятора iPhone 18 Pro Max: приріст вразив (фото)
У китайських соціальних мережах опублікували реальні знімки акумуляторів майбутніх iPhone, презентація яких очікується вже наступного місяця.
Витік інформації підтвердив точні показники ємності акумуляторів для топової моделі iPhone 18 Pro Max, а також компактного iPhone 18 Pro, пише GSMArena.
Ємність акумуляторів iPhone 18 Pro Max
На опублікованих фотографіях зображено варіант акумулятора з маркуванням 5391 мА·год. Це модель для китайського та низки інших ринків, де смартфони постачаються з фізичним лотком для SIM-карти. Версія пристрою без слота для SIM-карти (eSIM-only), що продається в США, отримає акумулятор збільшеної ємності — 5567 мА·год — завдяки звільненому простору всередині корпусу.
У порівнянні з попереднім поколінням iPhone 17 Pro Max приріст ємності акумулятора становитиме від 9% до 12% залежно від версії. Це стане найвищим показником автономності за всю історію базових та Pro-версій iPhone.
Характеристики базової версії iPhone 18 Pro
Для молодшої моделі iPhone 18 Pro збільшення ємності акумулятора виявиться менш істотним. За даними інсайдера, параметри акумуляторів розподіляться наступним чином:
- Версія з eSIM: 4288 мА·год;
- Версія з фізичною SIM-картою: 4056 мА·год.
Збільшення ємності акумулятора порівняно з iPhone 17 Pro становитиме лише від 1% до 2%. Очікується, що виробник компенсує скромну ємність підвищенням енергоефективності нового чіпсета Apple A20 Pro. Офіційний анонс усієї лінійки смартфонів заплановано на вересень 2026 року.
Раніше повідомлялося, що в мережі зафіксували випадок загоряння смартфона Samsung Galaxy S25+ під час заряджання.