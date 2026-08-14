Оприлюднено ємність акумулятора iPhone 18 Pro Max: приріст вразив (фото)

У китайських соціальних мережах опублікували реальні знімки акумуляторів майбутніх iPhone, презентація яких очікується вже наступного місяця.

Витік інформації підтвердив точні показники ємності акумуляторів для топової моделі iPhone 18 Pro Max, а також компактного iPhone 18 Pro, пише GSMArena.

Ємність акумуляторів iPhone 18 Pro Max

На опублікованих фотографіях зображено варіант акумулятора з маркуванням 5391 мА·год. Це модель для китайського та низки інших ринків, де смартфони постачаються з фізичним лотком для SIM-карти. Версія пристрою без слота для SIM-карти (eSIM-only), що продається в США, отримає акумулятор збільшеної ємності — 5567 мА·год — завдяки звільненому простору всередині корпусу.

У порівнянні з попереднім поколінням iPhone 17 Pro Max приріст ємності акумулятора становитиме від 9% до 12% залежно від версії. Це стане найвищим показником автономності за всю історію базових та Pro-версій iPhone.

Відео дня

Акумулятор для iPhone 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

Характеристики базової версії iPhone 18 Pro

Для молодшої моделі iPhone 18 Pro збільшення ємності акумулятора виявиться менш істотним. За даними інсайдера, параметри акумуляторів розподіляться наступним чином:

Версія з eSIM: 4288 мА·год;

4288 мА·год; Версія з фізичною SIM-картою: 4056 мА·год.

Збільшення ємності акумулятора порівняно з iPhone 17 Pro становитиме лише від 1% до 2%. Очікується, що виробник компенсує скромну ємність підвищенням енергоефективності нового чіпсета Apple A20 Pro. Офіційний анонс усієї лінійки смартфонів заплановано на вересень 2026 року.

Раніше повідомлялося, що в мережі зафіксували випадок загоряння смартфона Samsung Galaxy S25+ під час заряджання.