Samsung Galaxy S25+ вибухнув під час заряджання: компанія звинувачує власника смартфона (фото)

Смартфон Samsung Galaxy S25+ загорівся вночі під час заряджання в Ціндао (Китай). Виробник відмовив власнику у виплаті компенсації.

Компанія заявила, що причиною загоряння стало пошкодження акумулятора внаслідок падіння, а не виробничий дефект, пише Android Headlines.

Подробиці інциденту та рішення сервісного центру

Інцидент стався вночі 31 липня. Власниця Galaxy S25+ поставила смартфон на зарядку перед сном. Через деякий час її розбудив гучний вибух і густий дим, що виходив із гаджета. Жінці вдалося швидко загасити загоряння, запобігши масштабній пожежі.

Телефон було придбано у південнокорейського оператора LG Uplus два роки тому. Після звернення до компанії пристрій направили на експертизу до сервісного центру Samsung Nowon у Південній Кореї. 12 серпня виробник оприлюднив результати перевірки: причиною пожежі назвали падіння пристрою, через яке в акумуляторі утворився прокол, що призвів до займання під час підключення до мережі. Samsung кваліфікувала цей випадок як недбалість користувача та відмовила у відшкодуванні збитків.

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Позиція власника та статистика пожеж

Власниця смартфона категорично не згодна з висновками сервісного центру. Вона заявила, що компанія Samsung відмовилася надати офіційні документи та докази того, що пристрій падав до інциденту. На думку потерпілої сторони, тріщини на задньому склі та пошкодження корпусу стали наслідком самого вибуху акумулятора, а не його причиною.

Експерти наголошують, що цей випадок не має масового характеру і не свідчить про системні недоліки цієї лінійки. Однак це не єдиний подібний випадок: повідомлення про загоряння моделі Galaxy S25+ раніше з’являлися в жовтні та січні 2026 року, а в травні 2026 року аналогічний випадок зафіксували з моделлю Galaxy S25 FE.

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