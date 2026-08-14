Samsung Galaxy S25+ взорвался во время зарядки: компания винит владельца смартфона (фото)

Смартфон Samsung Galaxy S25+ загорелся ночью во время подзарядки в Циндао (Китай). Производитель отказал владельцу в компенсации.

Компания заявила, что причиной возгорания стало повреждение аккумулятора после падения, а не производственный дефект, пишет Android Headlines.

Детали инцидента и вердикт сервисного центра

Инцидент произошел ночью 31 июля. Владелица Galaxy S25+ поставила смартфон на зарядку перед сном. Спустя некоторое время ее разбудил громкий хлопок и густой дым, исходящий от гаджета. Женщине удалось быстро ликвидировать возгорание, предотвратив масштабный пожар.

Телефон был куплен у южнокорейского оператора LG Uplus два года назад. После обращения в компанию девайс направили на экспертизу в сервисный центр Samsung Nowon в Южной Корее. 12 августа производитель обнародовал результаты проверки: причиной пожара назвали падение устройства, из-за которого в аккумуляторе образовался прокол, приведший к воспламенению при подключении к сети. Samsung квалифицировала случай как халатность пользователя и отказала в возмещении ущерба.

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Позиция владельца и статистика возгораний

Владелица смартфона категорически не согласна с выводами сервисного центра. Она заявила, что Samsung отказалась предоставить официальные документы и доказательства того, что девайс роняли до инцидента. По мнению пострадавшей стороны, трещины на заднем стекле и повреждения корпуса стали результатом самого взрыва аккумулятора, а не его причиной.

Эксперты подчеркивают, что инцидент не носит массового характера и не указывает на системный брак линейки. Однако это не единственный подобный случай: сообщения о возгорании модели Galaxy S25+ ранее появлялись в октябре и январе 2026 года, а в мае 2026 года аналогичное происшествие зафиксировали с моделью Galaxy S25 FE.

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