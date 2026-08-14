Телефон c мощной батареей и средней ценой: какую модель Motorola нельзя пропустить в 2026 году

В 2026 году компания Motorola выпустила модель Edge 70 Pro, которая сочетает субфлагманские характеристики, премиальный тонкий корпус и емкий аккумулятор на 6500 мАч.

Фокус расскажет, чем примечательна новинка среднего класса согласно результатам тестирования.

Технические характеристики Motorola Edge 70 Pro

Дисплей: 6,78", AMOLED, 2772x1272 пикселей, 144 Гц, HDR10+, пиковая яркость 5200 нит, Gorilla Glass 7i.

6,78", AMOLED, 2772x1272 пикселей, 144 Гц, HDR10+, пиковая яркость 5200 нит, Gorilla Glass 7i. Процессор: MediaTek Dimensity 8500 Extreme (4 нм).

MediaTek Dimensity 8500 Extreme (4 нм). Память: 8/12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 256/512 ГБ (UFS 4.1).

8/12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 256/512 ГБ (UFS 4.1). Камеры: основная 50 Мп (f/1.8, OIS), перископический телеобъектив 50 Мп (f/2.5, 3.5x оптический зум, OIS), ультраширокоугольная 50 Мп (f/2.0, макро, AF), фронтальная 50 Мп (f/1.9, AF).

основная 50 Мп (f/1.8, OIS), перископический телеобъектив 50 Мп (f/2.5, 3.5x оптический зум, OIS), ультраширокоугольная 50 Мп (f/2.0, макро, AF), фронтальная 50 Мп (f/1.9, AF). Батарея: 6500 мАч, быстрая проводная зарядка 90 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, реверсивная зарядка.

6500 мАч, быстрая проводная зарядка 90 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, реверсивная зарядка. Корпус: толщина 7,2 мм, вес 183–190 г, отделка из экокожи, защита IP68/IP69, MIL-STD-810H.

толщина 7,2 мм, вес 183–190 г, отделка из экокожи, защита IP68/IP69, MIL-STD-810H. ОС: Android 16 с оболочкой Hello UI / Moto AI (3 года обновлений ОС).

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Дисплей Motorola Edge 70 Pro Фото: gsmarena.com

Дизайн и яркий AMOLED-экран 144 Гц

Motorola Edge 70 Pro получила изящный корпус толщиной всего 7,2 мм и весом 183–190 граммов с приятной спинкой из экокожи. Девайс защищен по стандартам IP68 и IP69 (выдерживает не только погружение в воду, но и горячие струи под высоким давлением), а также сертифицирован по военному стандарту прочности MIL-STD-810H.

6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772x1272 пикселей поддерживает частоту обновления 144 Гц, 10-битную глубину цвета и сертификацию точности оттенков Pantone. В лабораторных теста автояркость достигает 1980 нит (при заявленных пиковых 5200 нит).

Быстродействие

Аппаратной основой телефона стал чипсет MediaTek Dimensity 8500 Extreme с графикой Mali-G720 MC8, который работает в связке со скоростным накопителем UFS 4.1 и 8 или 12 ГБ оперативной памяти.

Результаты в бенчмарках:

AnTuTu 11: 2 099 973 балла

2 099 973 балла GeekBench 6: 5703 балла

5703 балла 3DMark (Wild Life Extreme): 4368 баллов

Запас мощности чипсета гарантирует быструю работу интерфейса Android 16 и достойный запас игровой производительности.

Аккумулятор

Батарею на 6500 мАч уместили в тонком корпусе 7,2 мм. В тесте автономности GSMArena Active Use Score результат составил 18 часов 59 минут. Motorola Edge 70 Pro входит в число лидеров по времени работы без подзарядки в своем классе.

Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт, а также 15-ваттную беспроводную зарядку и функции реверсивного восполнения энергии для наушников и аксессуаров.

Дизайн Motorola Edge 70 Pro Фото: gsmarena.com

Тройная 50 Мп камера

Камерная система получила флагманский набор сенсоров:

Основная камера (50 Мп): главный модуль с оптической стабилизацией (OIS) и светосилой f/1.8.

главный модуль с оптической стабилизацией (OIS) и светосилой f/1.8. Перископический телеобъектив (50 Мп): модуль с OIS и 3.5-кратным оптическим зумом для съемки удаленных объектов.

модуль с OIS и 3.5-кратным оптическим зумом для съемки удаленных объектов. Ультраширокоугольная камера (50 Мп): сенсор с автофокусом и углом обзора 122 градуса, используемый также для детальной макросъемки.

сенсор с автофокусом и углом обзора 122 градуса, используемый также для детальной макросъемки. Фронтальная камера (50 Мп): селфи-модуль с автофокусом и поддержкой записи видео в 4K.

Плюсы и минусы Motorola Edge 70 Pro

Преимущества:

Отличное время работы от аккумулятора.

Яркий, сочный AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц.

Очень достойная система камер с отличным новым 3.5x перископическим телеобъективом.

Тонкий и легкий премиальный дизайн с защитой IP68/IP69.

"Чистая" ОС Android с полезными ИИ-функциями Moto AI.

Недостатки:

Всего 3 крупных обновления ОС Android.

Качество съемки видео при слабом освещении могло быть лучше.

Цена в Украине:

Motorola Edge 70 Pro 8/256GB — 25 999 грн

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