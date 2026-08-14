Более дешевые альтернативы Galaxy S26: топ-3 компактных флагманов 2026 года (фото)

Смартфоны продолжают дорожать, особенно у А-брендов вроде Samsung. Но есть более доступные аналоги Galaxy S26 с отличными параметрами.

Фокус собрал три лучших телефона 2026 года с диагональю экрана до 6,35 дюйма, мощными процессорами и продвинутыми камерами, которые продаются дешевле южнокорейского флагмана.

Xiaomi 17

Смартфон Xiaomi 17 получил эргономичный корпус с алюминиевой рамкой, защитой от воды IP68 и 6,3-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 2656x1220 пикселей, адаптивной частотой до 120 Гц и поддержкой Dolby Vision. Автоматическая яркость дисплея достигает 1087 нит (при пиковых 3500 нит). За производительность отвечает 3-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Аппарает работает под управлением Android 16 с оболочкой HyperOS 3.

Відео дня

Смартфон Xiaomi 17 Фото: gsmarena.com

Система камер с оптикой Leica включает основной 50 Мп сенсор (f/1.7, OIS), 50 Мп телевик с 2.6-кратным оптическим зумом и 50 Мп ультраширокоугольный модуль, а также 50 Мп фронтальную камеру с записью 4K-видео. Несмотря на компактные габариты, кремний-углеродный аккумулятор имеет емкость 6330 мАч, обеспечивая рекордные 21 час 46 минут активного использования. Поддерживается 100-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядка.

Цена в Украине:

Xiaomi 17 12/256GB — 44 999 грн

Xiaomi 17 12/512GB — 47 999 грн

OnePlus 15T

Телефон OnePlus 15T оснащен 6,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2640x1216 точек, геймерской частотой обновления 165 Гц, безопасным ШИМ-затемнением 3840 Гц и пиковой яркостью 3600 нит. Корпус шириной всего 71,8 мм защищен от пыли и воды под высоким давлением по стандартам IP68/IP69K. Аппаратной основой выступает флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя UFS 4.1 под управлением OxygenOS 16 на базе Android 16.

Смартфон OnePlus 15T Фото: notebookcheck.com

Набор камер представлен главным 50 Мп датчиком с оптической стабилизацией (OIS) и 50 Мп телеобъективом с 3.5-кратным оптическим зумом, способным снимать видео в разрешении 8K и 4K при 120 к/с в Dolby Vision. Главной особенностью девайса стал емкий для компактного класса кремний-углеродный аккумулятор на 7500 мАч. Зарядное устройство мощностью 100 Вт восполняет 61% энергии за 30 минут, а также поддерживается 50-ваттная беспроводная зарядка.

Цена в Украине:

OnePlus 15T 16/512GB — 33 916 грн

Google Pixel 10

Смартфон Google Pixel 10 оборудован 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2424x1080 пикселей, частотой 120 Гц и измеренной автояркостью 2030 нит. Корпус со стеклом Gorilla Glass Victus 2 и алюминиевой рамой защищен по стандарту IP68. За вычисления отвечает фирменный 3-нанометровый чип Google Tensor G5 со специальным нейропроцессором для ИИ-функций Gemini, 12 ГБ ОЗУ и гарантией 7 лет обновлений ОС Android (начиная с 2025-го, когда телефон вышел).

Смартфон Google Pixel 10 Фото: androidauthority.com

Тройная камера включает в себя 48 Мп основной модуль с OIS, 10.8 Мп телеобъектив с 5-кратным оптическим приближением и 13 Мп ультраширокоугольный датчик. Аппарат поддерживает запись видео 4K 60fps и фирменные ИИ-инструменты обработки снимков Best Take и Magic Eraser. Батарея емкостью 4970 мАч поддерживает 30-ваттную проводную и 15-ваттную магнитную беспроводную зарядку стандарта Qi2.

Цена в Украине:

Google Pixel 10 12/128GB — 31 969 грн

Ранее сообщалось, почему стоит обратить внимание на POCO F8 Pro на базе флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite.

Также Фокус писал о релизе Google Gemini 3.7 Flash для работы с кодом и сложными документами.