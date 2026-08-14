Дешевші альтернативи Galaxy S26: топ-3 компактних флагманів 2026 року (фото)

Смартфони продовжують дорожчати, особливо моделі преміум-класу, такі як Samsung. Але є й більш доступні аналоги Galaxy S26 з чудовими характеристиками.

Фокус підібрав три найкращі смартфони 2026 року з діагоналлю екрана до 6,35 дюйма, потужними процесорами та передовими камерами, які продаються дешевше за південнокорейський флагман.

Xiaomi 17

Смартфон Xiaomi 17 отримав ергономічний корпус з алюмінієвою рамкою, захист від води за стандартом IP68 та 6,3-дюймовий LTPO AMOLED-екран із роздільною здатністю 2656x1220 пікселів, адаптивною частотою до 120 Гц та підтримкою Dolby Vision. Автоматична яскравість дисплея сягає 1087 ніт (при пікових 3500 ніт). За продуктивність відповідає 3-нм процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем UFS 4.1. Пристрій працює під управлінням Android 16 з оболонкою HyperOS 3.

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Смартфон Xiaomi 17 Фото: gsmarena.com

Система камер з оптикою Leica включає основний 50-мегапіксельний сенсор (f/1,7, OIS), 50-мегапіксельний телеоб'єктив із 2,6-кратним оптичним зумом і 50-мегапіксельний ультраширококутний модуль, а також 50-мегапіксельну фронтальну камеру з можливістю запису 4K-відео. Незважаючи на компактні розміри, кремній-вуглецевий акумулятор має ємність 6330 мА·год, забезпечуючи рекордні 21 годину 46 хвилин активного використання. Підтримується 100-ватна дротова та 50-ватна бездротова зарядка.

Ціна в Україні:

Xiaomi 17 12/256 ГБ — 44 999 грн

Xiaomi 17 12/512 ГБ — 47 999 грн

OnePlus 15T

Смартфон OnePlus 15T оснащений 6,32-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 2640x1216 пікселів, ігровою частотою оновлення 165 Гц, безпечним PWM-затемненням 3840 Гц та піковою яскравістю 3600 ніт. Корпус шириною всього 71,8 мм захищений від пилу та води під високим тиском відповідно до стандартів IP68/IP69K. Апаратну основу становить флагманський чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 з 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ накопичувача UFS 4.1 під керуванням OxygenOS 16 на базі Android 16.

Смартфон OnePlus 15T Фото: notebookcheck.com

Набір камер представлений основною 50-мегапіксельною камерою з оптичною стабілізацією (OIS) та 50-мегапіксельним телеоб'єктивом із 3,5-кратним оптичним зумом, здатним знімати відео у роздільній здатності 8K та 4K зі швидкістю 120 кадрів на секунду у форматі Dolby Vision. Головною особливістю пристрою став ємний для компактного класу кремній-вуглецевий акумулятор на 7500 мА·год. Зарядний пристрій потужністю 100 Вт відновлює 61% заряду за 30 хвилин, а також підтримується 50-ватна бездротова зарядка.

Ціна в Україні:

OnePlus 15T 16/512 ГБ — 33 916 грн

Google Pixel 10

Смартфон Google Pixel 10 оснащений 6,3-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2424x1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та виміряною автоматичною яскравістю 2030 ніт. Корпус зі склом Gorilla Glass Victus 2 та алюмінієвою рамкою захищений за стандартом IP68. За обчислення відповідає фірмовий 3-нанометровий чіп Google Tensor G5 зі спеціальним нейропроцесором для функцій штучного інтелекту Gemini, 12 ГБ оперативної пам’яті та гарантією 7 років оновлень ОС Android (починаючи з 2025 року, коли телефон вийшов на ринок).

Смартфон Google Pixel 10 Фото: androidauthority.com

Потрійна камера складається з основного модуля на 48 Мп з OIS, телеоб'єктива на 10,8 Мп із 5-кратним оптичним наближенням та ультраширококутного датчика на 13 Мп. Пристрій підтримує запис відео у форматі 4K з частотою 60 кадрів на секунду та фірмові інструменти обробки знімків на базі штучного інтелекту — Best Take та Magic Eraser. Акумулятор ємністю 4970 мА·год підтримує 30-ватну дротову та 15-ватну магнітну бездротову зарядку стандарту Qi2.

Ціна в Україні:

Google Pixel 10 12/128 ГБ — 31 969 грн

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