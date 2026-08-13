Покращений інтелект, ціна вдвічі нижча: Google презентувала ШІ-модель Gemini 3.7 Flash (фото)

Швидка мовна модель Google оновилася: Gemini 3.7 Flash вийшла всього через три тижні після випуску версії 3.6 Flash.

Новинку просунули у сферах написання коду, веб-розробки та аналізу складних документів, а також запропонували тимчасову 50-відсоткову знижку на використання через API, пише Android Headlines.

Стрибок у програмуванні та роботі з документами

Незважаючи на короткий проміжок часу між оновленнями, Gemini 3.7 Flash продемонструвала суттєве зростання в ключових бенчмарках. У тесті на пошук багів та виправлення помилок DeepSWE v1.1 результат моделі зріс з 49,0% до 65,3%, а показник FrontierCode 1.1 Main збільшився з 34,4% до 43,6%. У рейтингу Code Arena модель набрала 1588 балів, підтвердивши здатність створювати якісні інтерфейси та веб-додатки за складними запитами.

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Покращилися й аналітичні здібності під час обробки складних юридичних та фінансових файлів. У тесті GDP.pdf результат Gemini 3.7 Flash склав 34,0% проти 22,0% у версії 3.6 Flash. Крім того, розробники впровадили нові захисні механізми проти кіберзагроз та хіміко-біологічних ризиків (CBRN).

Бенчмарки Gemini 3.7 Flash: у багатьох тестах ця модель випереджає Claude Sonnet 5 Фото: Google

Ціни, доступність та новини про Gemini 3.5 Pro

Щоб залучити розробників на тлі жорсткої конкуренції з OpenAI (зокрема з бюджетною моделлю GPT 5.6 Luna), Google знизила вартість використання Gemini 3.7 Flash удвічі до кінця 2026 року. До 31 грудня вартість становить $0,75 за 1 млн вхідних токенів і $3,75 за 1 млн вихідних токенів.

Модель уже доступна у 160 країнах через Gemini API, Google AI Studio, Android Studio та Gemini Enterprise. Користувачі веб-версії Gemini та фірмового додатка можуть випробувати її в складі агента Gemini Spark за умови наявності платної підписки на Google AI Pro або AI Ultra.

Реліз відбувся на тлі затримки виходу довгоочікуваної флагманської моделі Gemini 3.5 Pro та кадрових змін у Google DeepMind.

За чутками, компанія може взагалі пропустити версію 3.5 Pro і відразу перейти до розробки Gemini 4.

Раніше повідомлялося, що компанія Google офіційно представила смартфони Pixel 11, Pixel 11 Pro та Pixel 11 Pro XL із чіпом Tensor G6 та оновленим асистентом Gemini.