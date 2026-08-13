Улучшенный интеллект, цена вдвое меньше: Google показала ИИ-модель Gemini 3.7 Flash (фото)

Быстрая языковая модель Google обновилась: Gemini 3.7 Flash вышла всего через три недели после релиза версии 3.6 Flash.

Новинку прокачали в написании кода, веб-разработке и анализе сложных документов, а также предложили временную 50% скидку на использование через API, пишет Android Headlines.

Скачок в программировании и работе с документами

Несмотря на короткий промежуток времени между обновлениями, Gemini 3.7 Flash продемонстрировала существенный рост в ключевых бенчмарках. В тесте на поиск багов и исправление ошибок DeepSWE v1.1 результат модели вырос с 49,0% до 65,3%, а показатель FrontierCode 1.1 Main увеличился с 34,4% до 43,6%. В рейтинге Code Arena модель набрала 1588 баллов, подтвердив способность верстать качественные интерфейсы и веб-приложения по сложным запросам.

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Улучшились и аналитические способности при обработке сложных юридических и финансовых файлов. В тесте GDP.pdf результат Gemini 3.7 Flash составил 34,0% против 22,0% у версии 3.6 Flash. Кроме того, разработчики внедрили новые защитные механизмы против киберугроз и химико-биологических рисков (CBRN).

Бенчмарки Gemini 3.7 Flash: во многих тестах модель обходит Claude Sonnet 5 Фото: Google

Цены, доступность и новости про Gemini 3.5 Pro

Чтобы привлечь разработчиков на фоне жесткой конкуренции с OpenAI (включая бюджетную модель GPT 5.6 Luna), Google снизила стоимость использования Gemini 3.7 Flash вдвое до конца 2026 года. До 31 декабря ценник составляет $0,75 за 1 млн входных токенов и $3,75 за 1 млн выходных токенов.

Модель уже доступна в 160 странах через Gemini API, Google AI Studio, Android Studio и Gemini Enterprise. Пользователи веб-версии Gemini и фирменного приложения могут опробовать ее в составе агента Gemini Spark при наличии платной подписки Google AI Pro или AI Ultra.

Релиз состоялся на фоне задержки ожидавшейся флагманской модели Gemini 3.5 Pro и кадровых перестановок в Google DeepMind.

По слухам, компания может и вовсе пропустить версию 3.5 Pro и сразу перейти к разработке Gemini 4.

Ранее сообщалось, что компания Google официально представила смартфоны Pixel 11, Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL с чипом Tensor G6 и обновленным ассистентом Gemini.