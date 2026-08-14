Дешевший телефон із топовим процесором: названо модель з найкращою ціною у 2026 році

Після подорожчання POCO X8 Pro Max звання найкращого "вбивці флагманів" перейшло до POCO F8 Pro. Розповідаємо, чим цей смартфон є унікальним і чи варто його купувати у 2026 році.

Ця модель середнього класу — найдешевший смартфон на базі чіпа Qualcomm Snapdragon 8 Elite (топове рішення минулого року з продуктивністю, що не поступається дорогим флагманам). Фокус наводить результати тестування, характеристики та ціни на POCO F8 Pro.

Технічні характеристики POCO F8 Pro

Дисплей: 6,59", AMOLED, 2510×1156 пікселів, 120 Гц, ШІМ 2560 Гц, Dolby Vision, HDR10+, Gorilla Glass 7i.

6,59", AMOLED, 2510×1156 пікселів, 120 Гц, ШІМ 2560 Гц, Dolby Vision, HDR10+, Gorilla Glass 7i. Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм).

Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм). Пам'ять: 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 256/512 ГБ вбудованої пам'яті (UFS 4.1).

12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 256/512 ГБ вбудованої пам'яті (UFS 4.1). Камери: основна 50 Мп (OmniVision OVX8000, f/1,9, OIS), телеоб'єктив 50 Мп (OmniVision OV50M, f/2.2, 2,5-кратний оптичний зум), надширококутна 8 Мп (f/2.2), фронтальна 20 Мп.

основна 50 Мп (OmniVision OVX8000, f/1,9, OIS), телеоб'єктив 50 Мп (OmniVision OV50M, f/2.2, 2,5-кратний оптичний зум), надширококутна 8 Мп (f/2.2), фронтальна 20 Мп. Акумулятор: 6210 мА·год, швидка дротова зарядка 100 Вт (від 0 до 100% за 37 хвилин), реверсивна зарядка 22,5 Вт.

6210 мА·год, швидка дротова зарядка 100 Вт (від 0 до 100% за 37 хвилин), реверсивна зарядка 22,5 Вт. Корпус та оснащення: алюмінієва рама, скляна задня панель, IP68, стереодинаміки з налаштуванням Bose, підтримка eSIM, ультразвуковий сканер відбитків пальців.

алюмінієва рама, скляна задня панель, IP68, стереодинаміки з налаштуванням Bose, підтримка eSIM, ультразвуковий сканер відбитків пальців. ОС: Android 16 з оболонкою HyperOS 3 (4 роки оновлень ОС, 6 років патчів безпеки).

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Задня панель POCO F8 Pro Фото: Phone Arena

Дизайн та екран

POCO F8 Pro отримав якісно зібраний мініатюрний корпус із металевою рамкою та скляною задньою панеллю. Розміри становлять 157,5 × 75,3 × 8 мм, а вага — 199 грамів. Важливим оновленням став надійний захист від пилу та води за стандартом IP68 (занурення у воду на глибину до 1,5 метра протягом 30 хвилин), а також поява підтримки eSIM. За біометрію відповідає швидкий ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном.

Дисплей телефону з діагоналлю 6,59 дюйма виготовлено за технологією AMOLED, він має роздільну здатність 2510x1156 пікселів і частоту оновлення 120 Гц. Панель підтримує стандарти HDR10+ та Dolby Vision, а безпеку для очей забезпечує високий показник ШІМ-затемнення — 2560 Гц. Заявлена пікова яскравість сягає 3500 ніт, а виміряна максимальна автояскравість склала 1094 ніт.

Цього достатньо для комфортного користування на вулиці, та й загалом екран радує приємною картинкою. Нюанс у тому, що смартфон із діагоналлю 6,6 дюйма — це компактний пристрій, і чи підійде він вам, залежить від ваших уподобань.

POCO F8 Pro постачається з чохлом і зарядним кабелем у коробці, але без адаптера живлення Фото: gsmarena.com

Продуктивність та результати тестів

Головною особливістю F8 Pro є 3-нм процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite з графічним процесором Adreno 830, який працює у поєднанні з високошвидкісним накопичувачем UFS 4.1 та 12 ГБ оперативної пам’яті. У POCO F8 Pro зараз практично немає аналогів з апаратним забезпеченням такого рівня в цьому ціновому діапазоні.

Результати тестів продуктивності:

AnTuTu 11: 3 023 050 балів

3 023 050 балів GeekBench 6: 2630 балів (Single-Core) / 8610 балів (Multi-Core)

2630 балів (Single-Core) / 8610 балів (Multi-Core) 3DMark (Wild Life Extreme): 6068 балів.

Телефон чудово підходить для ігор і працює швидко. Варто враховувати ймовірне обмеження продуктивності під час особливо тривалих високих навантажень, що, в принципі, є поширеним явищем для будь-якого пристрою на топовому Snapdragon. Якщо ви багато граєте, можливо, варто придбати зовнішній кулер для підтримання найкращих показників у довгостроковій перспективі.

Автономність та тест акумулятора

Усередині встановлено акумулятор ємністю 6210 мА·год. У комплексному тесті автономності GSMArena Active Use Score телефон пропрацював 17 годин 35 хвилин, продемонструвавши чудову витривалість під час веб-серфінгу, перегляду відео та ігор.

Мережевий адаптер потужністю 100 Вт дозволяє повністю зарядити акумулятор від 0 до 100 % за 37 хвилин. Також підтримується зворотна дротова зарядка потужністю 22,5 Вт для підзарядки навушників або інших аксесуарів.

Камери POCO F8 Pro Фото: gsmarena.com

Камери

Набір камер отримав важливе оновлення — телеоб'єктив із 2,5-кратним оптичним зумом, який зазвичай не встановлюють у телефони, де основну увагу приділяють чіпсету.

Основна камера (50 Мп): сенсор OmniVision OVX8000 (Light Fusion 800) з оптичною стабілізацією (OIS) та підтримкою запису відео у форматі 8K зі швидкістю 30 кадрів на секунду.

сенсор OmniVision OVX8000 (Light Fusion 800) з оптичною стабілізацією (OIS) та підтримкою запису відео у форматі 8K зі швидкістю 30 кадрів на секунду. Телеоб'єктив (50 Мп): сенсор OmniVision OV50M з 2,5-кратним оптичним наближенням для портретної та дистанційної зйомки.

сенсор OmniVision OV50M з 2,5-кратним оптичним наближенням для портретної та дистанційної зйомки. Надширококутна камера (8 Мп): базовий модуль OmniVision OV08D зі світлосилою f/2.2.

базовий модуль OmniVision OV08D зі світлосилою f/2.2. Фронтальна камера (20 Мп): датчик OmniVision OV20B з підтримкою зйомки відео 1080p при 60 к/с.

Основний сенсор і телеоб'єктив забезпечують якісні знімки з природною передачею кольорів, проте ультраширококутний модуль залишається найслабшою ланкою системи.

POCO F8 Pro: один із найкращих субфлагманів 2026 року Фото: gsmarena.com

Переваги та недоліки POCO F8 Pro

Переваги:

Виняткове співвідношення ціни та продуктивності (чіп Snapdragon 8 Elite).

Приємний корпус із захистом від води та пилу за стандартом IP68.

Відмінний OLED-екран із підтримкою Dolby Vision та HDR10+.

Ємний акумулятор і швидка зарядка на 100 Вт.

Підтримка віртуальної SIM-карти eSIM.

Недоліки:

Камери непогані, але залишають бажати кращого.

Компактні розміри — на любителя (тим, хто шукає великий екран, F8 Pro може не підійти).

Фірмовий 100-ватний зарядний пристрій не входить до комплекту (Xiaomi 120W HyperCharge Combo коштує 1999 грн)

Стереодинаміки досить гучні (-23,3 LUFS), але не вирізняються особливою якістю, незважаючи на заявлений тюнінг від Bose.

Ціна в Україні:

POCO F8 Pro 12/256 ГБ — 24 999 грн

POCO F8 Pro 12/512 ГБ — 27 999 грн

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Також днями були оприлюднені технічні характеристики POCO F9 Ultra та F9 Pro.