Потужні смартфони з акумуляторами понад 8000 мА·год: що відомо про POCO F9 Ultra та F9 Pro (фото)

У коді HyperOS виявлено технічні деталі щодо майбутніх смартфонів POCO F9 Ultra та POCO F9 Pro.

Ці телефони стануть глобальними версіями представлених у Китаї флагманів Redmi K100 Pro та K100 Pro Max, однак отримають суттєві зміни щодо ємності акумуляторів, пише Gizmochina з посиланням на інсайдера Кацпера Скшипека.

Акумулятори та швидка зарядка

Згідно з даними з прошивки HyperOS, бренд Poco вирішив зменшити ємність акумуляторів у міжнародних версіях смартфонів порівняно з їхніми китайськими прототипами:

POCO F9 Ultra отримає акумулятор ємністю 8050 мА·год (у китайського Redmi K100 Pro Max встановлено акумулятор на 9070 мА·год).

отримає акумулятор ємністю 8050 мА·год (у китайського Redmi K100 Pro Max встановлено акумулятор на 9070 мА·год). POCO F9 Pro буде оснащений акумулятором ємністю 6330 мА·год (тоді як Redmi K100 Pro пропонує 8580 мА·год).

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При цьому потужність дротової зарядки залишиться без змін — обидві моделі підтримуватимуть швидку 100-ватну зарядку. Поява гаджетів у базах даних сертифікаційних органів IMDA (Сінгапур) та SDPPI (Індонезія) вказує на те, що незабаром відбудеться офіційний анонс.

Ось так виглядатиме POCO F9 Pro (оригінальне зображення — Redmi K100 Pro) Фото: Xiaomi

Очікувані характеристики POCO F9 Ultra та F9 Pro

Решта технічних характеристик пристроїв має повністю відповідати параметрам лінійки Redmi K100. Смартфони отримають AMOLED-екрани з роздільною здатністю 1,5K та рекордною частотою оновлення 185 Гц: модель F9 Ultra буде оснащена 6,9-дюймовою панеллю, а F9 Pro — 6,59-дюймовим дисплеєм.

За продуктивність обох смартфонів відповідатиме топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 серії V у поєднанні з оперативною пам’яттю LPDDR5X об’ємом до 16 ГБ та накопичувачем UFS 4.1 об’ємом до 1 ТБ.

Основним сенсором обох новинок стане 200-мегапіксельний датчик Samsung HP5. Додаткові модулі відрізнятимуться:

POCO F9 Ultra: 50 Мп ультраширококутний об'єктив та 50 Мп перископічний телеоб'єктив із 5-кратним оптичним зумом.

50 Мп ультраширококутний об'єктив та 50 Мп перископічний телеоб'єктив із 5-кратним оптичним зумом. POCO F9 Pro: 8 Мп надширококутна камера та 50 Мп перископічний модуль із 2,5-кратним оптичним наближенням.

Фронтальна камера в обох телефонах має роздільну здатність 32 Мп.

Раніше повідомлялося про смартфони з найкращими процесорами у 2026 році. До списку увійшли три популярні моделі POCO.