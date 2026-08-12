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Потужні смартфони з акумуляторами понад 8000 мА·год: що відомо про POCO F9 Ultra та F9 Pro (фото)

Дисплей Poco F8 Ultra
Смартфон Poco F8 Ultra (ілюстративне фото) | Фото: gsmarena.com

У коді HyperOS виявлено технічні деталі щодо майбутніх смартфонів POCO F9 Ultra та POCO F9 Pro.

Ці телефони стануть глобальними версіями представлених у Китаї флагманів Redmi K100 Pro та K100 Pro Max, однак отримають суттєві зміни щодо ємності акумуляторів, пише Gizmochina з посиланням на інсайдера Кацпера Скшипека.

Акумулятори та швидка зарядка

Згідно з даними з прошивки HyperOS, бренд Poco вирішив зменшити ємність акумуляторів у міжнародних версіях смартфонів порівняно з їхніми китайськими прототипами:

  • POCO F9 Ultra отримає акумулятор ємністю 8050 мА·год (у китайського Redmi K100 Pro Max встановлено акумулятор на 9070 мА·год).
  • POCO F9 Pro буде оснащений акумулятором ємністю 6330 мА·год (тоді як Redmi K100 Pro пропонує 8580 мА·год).
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При цьому потужність дротової зарядки залишиться без змін — обидві моделі підтримуватимуть швидку 100-ватну зарядку. Поява гаджетів у базах даних сертифікаційних органів IMDA (Сінгапур) та SDPPI (Індонезія) вказує на те, що незабаром відбудеться офіційний анонс.

Смартфон Redmi K100 Pro
Ось так виглядатиме POCO F9 Pro (оригінальне зображення — Redmi K100 Pro)
Фото: Xiaomi

Очікувані характеристики POCO F9 Ultra та F9 Pro

Решта технічних характеристик пристроїв має повністю відповідати параметрам лінійки Redmi K100. Смартфони отримають AMOLED-екрани з роздільною здатністю 1,5K та рекордною частотою оновлення 185 Гц: модель F9 Ultra буде оснащена 6,9-дюймовою панеллю, а F9 Pro — 6,59-дюймовим дисплеєм.

За продуктивність обох смартфонів відповідатиме топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 серії V у поєднанні з оперативною пам’яттю LPDDR5X об’ємом до 16 ГБ та накопичувачем UFS 4.1 об’ємом до 1 ТБ.

Основним сенсором обох новинок стане 200-мегапіксельний датчик Samsung HP5. Додаткові модулі відрізнятимуться:

  • POCO F9 Ultra: 50 Мп ультраширококутний об'єктив та 50 Мп перископічний телеоб'єктив із 5-кратним оптичним зумом.
  • POCO F9 Pro: 8 Мп надширококутна камера та 50 Мп перископічний модуль із 2,5-кратним оптичним наближенням.

Фронтальна камера в обох телефонах має роздільну здатність 32 Мп.

Раніше повідомлялося про смартфони з найкращими процесорами у 2026 році. До списку увійшли три популярні моделі POCO.