Мощные телефоны с аккумуляторами свыше 8000 мАч: рассекречены POCO F9 Ultra и F9 Pro (фото)

В коде HyperOS обнаружены технические подробности о будущих смартфонах POCO F9 Ultra и POCO F9 Pro.

Телефоны станут глобальными версиями представленных в Китае флагманов Redmi K100 Pro и K100 Pro Max, однако получит ощутимые изменения по части емкости аккумуляторов, пишет Gizmochina со ссылкой на инсайдера Kacper Skrzypek.

Аккумуляторы и быстрая зарядка

Согласно данным из прошивки HyperOS, бренд Poco решил уменьшить емкость батарей в международных версиях смартфонов по сравнению с их китайскими прототипами:

POCO F9 Ultra получит аккумулятор емкостью 8050 мАч (у китайского Redmi K100 Pro Max установлена батарея на 9070 мАч).

получит аккумулятор емкостью 8050 мАч (у китайского Redmi K100 Pro Max установлена батарея на 9070 мАч). POCO F9 Pro оснастят батареей на 6330 мАч (в то время как Redmi K100 Pro предлагает 8580 мАч).

При этом мощность проводной зарядки останется без изменений — обе модели будут поддерживать быструю 100-ваттную подзарядку. Появление гаджетов в базах данных сертификационных регуляторов IMDA (Сингапур) и SDPPI (Индонезия) указывает на приближающийся официальный анонс.

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Так будет выглядеть POCO F9 Pro (оригинальное изображение - Redmi K100 Pro) Фото: Xiaomi

Ожидаемые характеристики POCO F9 Ultra и F9 Pro

Остальные спецификации устройств должны полностью повторить параметры линейки Redmi K100. Смартфоны получат AMOLED-экраны с разрешением 1.5K и рекордной частотой обновления 185 Гц: модель F9 Ultra оснастят 6,9-дюймовой панелью, а F9 Pro — 6,59-дюймовым дисплеем.

За производительность обоих аппаратов будет отвечать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-серии в паре с оперативной памятью LPDDR5X до 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 объемом до 1 ТБ.

В качестве основного сенсора обеих новинок выступит 200-мегапиксельный датчик Samsung HP5. Дополнительные модули будут отличаться:

POCO F9 Ultra: 50 Мп ультраширокоугольный объектив и 50 Мп перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.

50 Мп ультраширокоугольный объектив и 50 Мп перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом. POCO F9 Pro: 8 Мп сверхширокоугольная камера и 50 Мп перископический модуль с 2.5-кратным оптическим приближением.

Фронтальная камера в обоих телефонах имеет разрешение 32 Мп.

Ранее сообщалось про смартфоны с лучшими процессорами в 2026 году. В список вошли три популярные модели POCO.