Мощные телефоны с аккумуляторами свыше 8000 мАч: рассекречены POCO F9 Ultra и F9 Pro (фото)
В коде HyperOS обнаружены технические подробности о будущих смартфонах POCO F9 Ultra и POCO F9 Pro.
Телефоны станут глобальными версиями представленных в Китае флагманов Redmi K100 Pro и K100 Pro Max, однако получит ощутимые изменения по части емкости аккумуляторов, пишет Gizmochina со ссылкой на инсайдера Kacper Skrzypek.
Аккумуляторы и быстрая зарядка
Согласно данным из прошивки HyperOS, бренд Poco решил уменьшить емкость батарей в международных версиях смартфонов по сравнению с их китайскими прототипами:
- POCO F9 Ultra получит аккумулятор емкостью 8050 мАч (у китайского Redmi K100 Pro Max установлена батарея на 9070 мАч).
- POCO F9 Pro оснастят батареей на 6330 мАч (в то время как Redmi K100 Pro предлагает 8580 мАч).
При этом мощность проводной зарядки останется без изменений — обе модели будут поддерживать быструю 100-ваттную подзарядку. Появление гаджетов в базах данных сертификационных регуляторов IMDA (Сингапур) и SDPPI (Индонезия) указывает на приближающийся официальный анонс.
Ожидаемые характеристики POCO F9 Ultra и F9 Pro
Остальные спецификации устройств должны полностью повторить параметры линейки Redmi K100. Смартфоны получат AMOLED-экраны с разрешением 1.5K и рекордной частотой обновления 185 Гц: модель F9 Ultra оснастят 6,9-дюймовой панелью, а F9 Pro — 6,59-дюймовым дисплеем.
За производительность обоих аппаратов будет отвечать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-серии в паре с оперативной памятью LPDDR5X до 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 объемом до 1 ТБ.
В качестве основного сенсора обеих новинок выступит 200-мегапиксельный датчик Samsung HP5. Дополнительные модули будут отличаться:
- POCO F9 Ultra: 50 Мп ультраширокоугольный объектив и 50 Мп перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.
- POCO F9 Pro: 8 Мп сверхширокоугольная камера и 50 Мп перископический модуль с 2.5-кратным оптическим приближением.
Фронтальная камера в обоих телефонах имеет разрешение 32 Мп.
Ранее сообщалось про смартфоны с лучшими процессорами в 2026 году. В список вошли три популярные модели POCO.