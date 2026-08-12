UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал

Мощные телефоны с аккумуляторами свыше 8000 мАч: рассекречены POCO F9 Ultra и F9 Pro (фото)

Poco F8 Ultra дисплей
Смартфон Poco F8 Ultra (иллюстративное фото) | Фото: gsmarena.com

В коде HyperOS обнаружены технические подробности о будущих смартфонах POCO F9 Ultra и POCO F9 Pro.

Телефоны станут глобальными версиями представленных в Китае флагманов Redmi K100 Pro и K100 Pro Max, однако получит ощутимые изменения по части емкости аккумуляторов, пишет Gizmochina со ссылкой на инсайдера Kacper Skrzypek.

Аккумуляторы и быстрая зарядка

Согласно данным из прошивки HyperOS, бренд Poco решил уменьшить емкость батарей в международных версиях смартфонов по сравнению с их китайскими прототипами:

  • POCO F9 Ultra получит аккумулятор емкостью 8050 мАч (у китайского Redmi K100 Pro Max установлена батарея на 9070 мАч).
  • POCO F9 Pro оснастят батареей на 6330 мАч (в то время как Redmi K100 Pro предлагает 8580 мАч).

При этом мощность проводной зарядки останется без изменений — обе модели будут поддерживать быструю 100-ваттную подзарядку. Появление гаджетов в базах данных сертификационных регуляторов IMDA (Сингапур) и SDPPI (Индонезия) указывает на приближающийся официальный анонс.

Відео дня
Redmi K100 Pro смартфон
Так будет выглядеть POCO F9 Pro (оригинальное изображение - Redmi K100 Pro)
Фото: Xiaomi

Ожидаемые характеристики POCO F9 Ultra и F9 Pro

Остальные спецификации устройств должны полностью повторить параметры линейки Redmi K100. Смартфоны получат AMOLED-экраны с разрешением 1.5K и рекордной частотой обновления 185 Гц: модель F9 Ultra оснастят 6,9-дюймовой панелью, а F9 Pro — 6,59-дюймовым дисплеем.

За производительность обоих аппаратов будет отвечать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-серии в паре с оперативной памятью LPDDR5X до 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 объемом до 1 ТБ.

В качестве основного сенсора обеих новинок выступит 200-мегапиксельный датчик Samsung HP5. Дополнительные модули будут отличаться:

  • POCO F9 Ultra: 50 Мп ультраширокоугольный объектив и 50 Мп перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.
  • POCO F9 Pro: 8 Мп сверхширокоугольная камера и 50 Мп перископический модуль с 2.5-кратным оптическим приближением.

Фронтальная камера в обоих телефонах имеет разрешение 32 Мп.

Ранее сообщалось про смартфоны с лучшими процессорами в 2026 году. В список вошли три популярные модели POCO.