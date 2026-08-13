Найкращі бюджетні смартфони з яскравими дисплеями: топ-3 бестселерів літа 2026 року (фото)

У 2026 році навіть недорогі телефони вражають якістю дисплеїв. Високий рівень яскравості та захист очей від мерехтіння OLED-дисплеїв забезпечують моделі середнього класу.

Фокус розповість про перевірені пристрої від Motorola, Xiaomi та POCO, які, згідно з тестами експертів, забезпечують чудову яскравість екрана та радують приємною якістю зображення.

POCO M8 Pro

Смартфон POCO M8 Pro оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2772x1280 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і безпечною частотою ШІМ-затемнення 3840 Гц. Панель підтримує 12-бітну глибину кольору (68 млрд відтінків), стандарти HDR10+ та Dolby Vision, а захищає її скло Corning Gorilla Glass Victus 2. У лабораторних тестах виміряна максимальна автояскравість склала 1435 ніт (при пікових 3200 ніт), що гарантує чудову видимість на вулиці.

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Смартфон POCO M8 Pro Фото: gsmarena.com

Усередині встановлено 4-нм процесор середнього рівня Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 у поєднанні з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та вбудованою пам’яттю до 512 ГБ. Фотографічні можливості представлені 50-мегапіксельним основним модулем з оптичною стабілізацією (OIS), 8-мегапіксельним надширококутним об'єктивом та 32-мегапіксельною селфі-камерою. Кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6500 мА·год відновлює 100% заряду за 40 хвилин завдяки 100-ватній швидкій зарядці Xiaomi HyperCharge. Корпус захищений від води за стандартами IP68/IP69K і доповнений стереодинаміками з Dolby Atmos.

Висновок експерта: POCO M8 Pro — збалансований смартфон, який, серед іншого, вирізняється якісною AMOLED-панеллю з великою діагоналлю. Чудовий варіант для перегляду контенту.

Ціна в Україні:

POCO M8 Pro 5G 8/256 ГБ — від 11 989 грн

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G

Смартфон Redmi Note 15 Pro отримав 6,77-дюймову AMOLED-матрицю з роздільною здатністю 2392x1080 пікселів (FullHD+), частотою оновлення 120 Гц, ШІМ 3840 Гц та склом Gorilla Glass Victus 2. Екран відображає до 68 мільярдів відтінків і відрізняється високою контрастністю. В умовах яскравого зовнішнього освітлення виміряна максимальна автояскравість досягає 1350 ніт (при заявленому піку в 3200 ніт), забезпечуючи комфортне користування влітку.

За швидкість роботи відповідає базовий 6-нм чіпсет MediaTek Helio G200 Ultra зі слотом для карт пам’яті MicroSD. Головним акцентом системи камер став 200-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією, доповнений 8-мегапіксельним надширококутним модулем і 32-мегапіксельним фронтальним датчиком. За автономність відповідає батарея ємністю 6500 мА·год із підтримкою 45-ватної дротової та 18-ватної реверсивної зарядки. Корпус захищений від пилу та бризок за стандартом IP65.

Дисплей Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Висновок експерта: Redmi Note 15 Pro — хороший бюджетний смартфон, який і досі заслуговує на увагу, попри те, що вийшов у 2025 році. У цій серії Xiaomi ніколи не економить на екранах, тому ви отримуєте одну з найкращих у своєму класі матриць, трохи компактнішу, ніж у POCO M8 Pro, але не менш потужну за технічними характеристиками. Варто враховувати, що Helio G200 Ultra — застарілий процесор, який не вразить у іграх, але загальна швидкість роботи має залишатися прийнятною.

Ціна в Україні:

Xiaomi REDMI Note 15 Pro 4G 8/256 ГБ — від 12 750 грн

Motorola Moto G86 5G

Гаджет оснащений 6,67-дюймовим P-OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2712x1220 пікселів (1,5K), відтворенням 1 млрд кольорів (10 біт), частотою 120 Гц та підтримкою HDR10+. Дисплей захищений склом Gorilla Glass 7i. Для цієї матриці максимальна автоматична яскравість заявлена на рівні 1500 ніт (а піковий показник сягає 4500 ніт), що стане в нагоді при денному освітленні.

Основою пристрою є непоганий 4-нм чіпсет MediaTek Dimensity 7300. Передбачено окремий слот для карт пам’яті MicroSD та підтримку карт eSIM. Комплект камер представлений основною 50-мегапіксельною камерою з OIS та 8-мегапіксельним надширококутним об'єктивом з автофокусом для макрозйомки. Елегантний корпус із задньою панеллю з екошкіри має максимальний рівень водозахисту IP68/IP69K та ударостійкість відповідно до військового стандарту MIL-STD-810H. Акумулятор ємністю 5200 мА·год підтримує 30-ватну зарядку.

Смартфон Motorola Moto G86 5G Фото: itc.ua

Висновок експерта: Moto G86 5G можна навіть назвати недооціненим середняком від Motorola. Телефон вирізняється найвищою щільністю пікселів у цій добірці (446 ppi), тобто зображення дуже чітке завдяки високій роздільній здатності та помірній діагоналі. До 10-бітної OLED-панелі важко причепитися — у середньому класі не так часто зустрічаються дисплеї такого рівня. Мабуть, найменш вражаючим аспектом Motorola G86 є стандартна ємність акумулятора 5200 мА·год, тоді як конкуренти нерідко хизуються акумуляторами на 6000+ мА·год.

Ціна в Україні:

Moto G86 5G 8/256 ГБ — 11 499 грн

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