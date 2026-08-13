Лучшие бюджетные смартфоны с яркими дисплеями: топ-3 бестселлеров лета 2026 года (фото)

В 2026 году даже доступные телефоны удивляют качеством матриц. Высокий запас яркости и защиту глаз от мерцания OLED-дисплеев обеспечивают модели среднего класса.

Фокус расскажет о проверенных аппаратах от Motorola, Xiaomi, POCO, которые, согласно тестам экспертов, выдают отличную яркость экрана и радуют приятной картинкой.

POCO M8 Pro

Смартфон POCO M8 Pro оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772x1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц и безопасной частотой ШИМ-затемнения 3840 Гц. Панель поддерживает 12-битную глубину цвета (68 млрд оттенков), стандарты HDR10+ и Dolby Vision, а защищает ее стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. В лабораторных тестах измеренная максимальная автояркость составила 1435 нит (при пиковых 3200 нит), что гарантирует отличную видимость на улице.

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Смартфон POCO M8 Pro Фото: gsmarena.com

Внутри установлен 4-нм процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 в паре с 8 или 12 ГБ ОЗУ и хранилищем до 512 ГБ. Фотографические возможности представлены 50 Мп основным модулем с оптической стабилизацией (OIS), 8 Мп сверхширокоугольным объективом и 32 Мп селфи-камерой. Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6500 мАч восстанавливает 100% энергии за 40 минут благодаря 100-ваттной быстрой зарядке Xiaomi HyperCharge. Корпус защищен от воды по стандартам IP68/IP69K и дополнен стереодинамиками с Dolby Atmos.

Вердикт эксперта: POCO M8 Pro — сбалансированный телефон, который, кроме прочего, выделяется качественной AMOLED-панелью с большой диагональю. Отличный вариант для просмотра контента.

Цена в Украине:

POCO M8 Pro 5G 8/256GB — от 11 989 грн

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G

Смартфон Redmi Note 15 Pro получил 6,77-дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением 2392x1080 точек (FullHD+), частотой 120 Гц, ШИМ 3840 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus 2. Экран отображает до 68 миллиардов оттенков и отличается высокой контрастностью. В условиях яркого внешнего освещения измеренная максимальная автояркость достигает 1350 нит (при заявленном пике в 3200 нит), обеспечивая комфортную эксплуатацию летом.

За быстродействие отвечает базовый 6-нм чипсет MediaTek Helio G200 Ultra со слотом для карт памяти MicroSD. Главным акцентом системы камер стал 200-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, дополненный 8 Мп сверхширокоугольным модулем и 32 Мп фронтальным датчиком. За автономность отвечает батарея емкостью 6500 мАч с поддержкой 45-ваттной проводной и 18-ваттной реверсивной зарядки. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP65.

Дисплей Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Вердикт эксперта: Redmi Note 15 Pro — хороший бюджетный аппарат, который все еще стоит внимания, несмотря на релиз в 2025 году. В этой серии Xiaomi никогда не экономит на экранах, поэтому вы получаете одну из лучших в классе матриц, чуть более компактную, чем в POCO M8 Pro, но не менее сильную по спецификациям. Стоит учитывать, что Helio G200 Ultra — устаревающий процессор, который не впечатлит в играх, но общая скорость работы должна оставаться приемлемой.

Цена в Украине:

Xiaomi REDMI Note 15 Pro 4G 8/256GB — от 12 750 грн

Motorola Moto G86 5G

Гаджет оборудован 6,67-дюймовым P-OLED дисплеем с разрешением 2712x1220 пикселей (1.5K), отображением 1 млрд цветов (10 бит), частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+. Дисплей прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 7i. Для этой матрицы максимальная автояркость заявлена на уровне 1500 нит (а пиковый показатель достигает 4500 нит), что пригодится при дневном свете.

Основой устройства выступает неплохой 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 7300. Предусмотрены отдельный слот для карт памяти MicroSD и поддержка карт eSIM. Набор камер представлен главным 50 Мп датчиком с OIS и 8 Мп сверхшириком с автофокусом для макросъемки. Элегантный корпус с задней панелью из экокожи имеет максимальную водозащиту IP68/IP69K и ударопрочность по военному стандарту MIL-STD-810H. Аккумулятор на 5200 мАч поддерживает 30-ваттную зарядку.

Смартфон Motorola Moto G86 5G Фото: itc.ua

Вердикт эксперта: Moto G86 5G можно даже назвать недооцененным середняком Motorola. Телефон примечателен самой высокой плотностью пикселей в этой подборке (446 ppi), то есть картинка очень четкая благодаря высокому разрешению и умеренной диагонали. К 10-битной OLED-панели сложно придраться — в среднем классе не так часто встречаются дисплеи такого уровня. Пожалуй, менее впечатляющий аспект Motorola G86 — стандартная емкость батареи 5200 мАч, в то время как конкуренты нередко щеголяют элементами на 6000+ мАч.

Цена в Украине:

Moto G86 5G 8/256GB — 11 499 грн

Ранее сообщалось, что инсайдеры рассекретили характеристики смартфонов POCO F9 Ultra и F9 Pro с экранами 185 Гц и камерами 200 Мп.

Также Фокус писал об анонсе линейки смартфонов Google Pixel 11, Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL с новым чипом Tensor G6 и функциями Gemini.