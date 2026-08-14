Смартфон із потужним акумулятором та середньою ціною: яку модель Motorola не можна пропустити у 2026 році

У 2026 році компанія Motorola випустила модель Edge 70 Pro, яка поєднує характеристики рівня "субфлагмана", преміальний тонкий корпус та ємний акумулятор на 6500 мА·год.

Фокус розповість, чим вирізняється ця новинка середнього класу за результатами тестування.

Технічні характеристики Motorola Edge 70 Pro

Дисплей: 6,78", AMOLED, 2772×1272 пікселів, 144 Гц, HDR10+, пікова яскравість 5200 ніт, Gorilla Glass 7i.

6,78", AMOLED, 2772×1272 пікселів, 144 Гц, HDR10+, пікова яскравість 5200 ніт, Gorilla Glass 7i. Процесор: MediaTek Dimensity 8500 Extreme (4 нм).

MediaTek Dimensity 8500 Extreme (4 нм). Пам'ять: 8/12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 256/512 ГБ (UFS 4.1).

8/12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 256/512 ГБ (UFS 4.1). Камери: основна 50 Мп (f/1,8, OIS), перископічний телеоб'єктив 50 Мп (f/2,5, 3,5-кратний оптичний зум, OIS), ультраширококутна 50 Мп (f/2,0, макро, AF), фронтальна 50 Мп (f/1,9, AF).

основна 50 Мп (f/1,8, OIS), перископічний телеоб'єктив 50 Мп (f/2,5, 3,5-кратний оптичний зум, OIS), ультраширококутна 50 Мп (f/2,0, макро, AF), фронтальна 50 Мп (f/1,9, AF). Акумулятор: 6500 мА·год, швидка дротова зарядка 90 Вт, бездротова зарядка 15 Вт, реверсивна зарядка.

6500 мА·год, швидка дротова зарядка 90 Вт, бездротова зарядка 15 Вт, реверсивна зарядка. Корпус: товщина 7,2 мм, вага 183–190 г, оздоблення з екошкіри, захист IP68/IP69, MIL-STD-810H.

товщина 7,2 мм, вага 183–190 г, оздоблення з екошкіри, захист IP68/IP69, MIL-STD-810H. ОС: Android 16 з оболонкою Hello UI / Moto AI (3 роки оновлень ОС).

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Дисплей Motorola Edge 70 Pro Фото: gsmarena.com

Дизайн та яскравий AMOLED-екран із частотою оновлення 144 Гц

Motorola Edge 70 Pro має витончений корпус товщиною всього 7,2 мм і вагою 183–190 грамів із приємною задньою панеллю з екошкіри. Пристрій захищений за стандартами IP68 та IP69 (витримує не тільки занурення у воду, а й гарячі струмені під високим тиском), а також сертифікований за військовим стандартом міцності MIL-STD-810H.

6,78-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2772x1272 пікселів підтримує частоту оновлення 144 Гц, 10-бітну глибину кольору та сертифікацію точності відтінків Pantone. У лабораторних тестах автоматична яскравість досягає 1980 ніт (при заявлених пікових 5200 ніт).

Швидкість роботи

Апаратною основою телефону став чіпсет MediaTek Dimensity 8500 Extreme з графічним процесором Mali-G720 MC8, який працює у поєднанні з високошвидкісним накопичувачем UFS 4.1 та 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті.

Результати в тестах продуктивності:

AnTuTu 11: 2 099 973 бали

2 099 973 бали GeekBench 6: 5703 бали

5703 бали 3DMark (Wild Life Extreme): 4368 балів

Запас потужності чіпсета гарантує швидку роботу інтерфейсу Android 16 та достатній запас ігрової продуктивності.

Акумулятор

Акумулятор ємністю 6500 мА·год вмістили в тонкий корпус товщиною 7,2 мм. У тесті автономності GSMArena Active Use Score результат склав 18 годин 59 хвилин. Motorola Edge 70 Pro входить до числа лідерів за часом роботи без підзарядки у своєму класі.

Смартфон підтримує швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт, а також 15-ватну бездротову зарядку та функції зворотного заряджання навушників та аксесуарів.

Дизайн Motorola Edge 70 Pro Фото: gsmarena.com

Потрійна камера на 50 Мп

Камерна система отримала флагманський набір датчиків:

Основна камера (50 Мп): головний модуль з оптичною стабілізацією (OIS) та світлосилою f/1.8.

головний модуль з оптичною стабілізацією (OIS) та світлосилою f/1.8. Перископічний телеоб'єктив (50 Мп): модуль з OIS та 3,5-кратним оптичним зумом для зйомки віддалених об'єктів.

модуль з OIS та 3,5-кратним оптичним зумом для зйомки віддалених об'єктів. Ультраширококутна камера (50 Мп): сенсор з автофокусом і кутом огляду 122 градуси, який також використовується для детальної макрозйомки.

сенсор з автофокусом і кутом огляду 122 градуси, який також використовується для детальної макрозйомки. Фронтальна камера (50 Мп): селфі-модуль з автофокусом і підтримкою запису відео у 4K.

Переваги та недоліки Motorola Edge 70 Pro

Переваги:

Відмінний час автономної роботи.

Яскравий, насичений AMOLED-дисплей із частотою 144 Гц.

Дуже гідна система камер із чудовим новим 3,5-кратним перископічним телеоб'єктивом.

Тонкий і легкий преміальний дизайн із захистом IP68/IP69.

"Чиста" ОС Android з корисними функціями штучного інтелекту Moto AI.

Недоліки:

Всього 3 великі оновлення ОС Android.

Якість зйомки відео при слабкому освітленні могла б бути кращою.

Ціна в Україні:

Motorola Edge 70 Pro 8/256 ГБ — 25 999 грн

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