Названа емкость аккумулятора iPhone 18 Pro Max: прирост удивил (фото)

В китайских соцсетях опубликовали реальные снимки аккумуляторов будущих iPhone презентация которых ожидается уже в следующем месяце.

Утечка подтвердила точные показатели емкости батарей для топового iPhone 18 Pro Max, а также компактного iPhone 18 Pro, пишет GSMArena.

Емкость батарей iPhone 18 Pro Max

На слитых фотографиях запечатлена модификация аккумулятора с маркировкой 5391 мАч. Это модель для китайского и ряда других рынков, где смартфоны поставляются с физическим лотком для SIM-карты. Версия устройства без SIM-лотка (eSIM-only), продаваемая в США, получит увеличенный аккумулятор емкостью 5567 мАч за счет освободившегося пространства внутри корпуса.

В сравнении с предыдущим поколением iPhone 17 Pro Max прирост емкости аккумулятора составит от 9% до 12% в зависимости от версии. Это станет самым высоким показателем автономной мощности за всю историю базовых и Pro-версий айфонов.

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Аккумулятор iPhone 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

Показатели базовой версии iPhone 18 Pro

Для младшей модели iPhone 18 Pro увеличение аккумулятора окажется менее существенным. По данным инсайдера, параметры батарей распределятся следующим образом:

eSIM-версия: 4288 мАч;

4288 мАч; Версия с физической SIM-картой: 4056 мАч.

Прирост емкости аккумулятора по сравнению с iPhone 17 Pro составит всего от 1% до 2%. Ожидается, что производитель компенсирует скромную емкость повышением энергоэффективности нового чипсета Apple A20 Pro. Официальный анонс всей линейки смартфонов запланирован на сентябрь 2026 года.

Ранее сообщалось, что в сети зафиксировали случай возгорания смартфона Samsung Galaxy S25+ во время зарядки.