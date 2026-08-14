Названа емкость аккумулятора iPhone 18 Pro Max: прирост удивил (фото)
В китайских соцсетях опубликовали реальные снимки аккумуляторов будущих iPhone презентация которых ожидается уже в следующем месяце.
Утечка подтвердила точные показатели емкости батарей для топового iPhone 18 Pro Max, а также компактного iPhone 18 Pro, пишет GSMArena.
Емкость батарей iPhone 18 Pro Max
На слитых фотографиях запечатлена модификация аккумулятора с маркировкой 5391 мАч. Это модель для китайского и ряда других рынков, где смартфоны поставляются с физическим лотком для SIM-карты. Версия устройства без SIM-лотка (eSIM-only), продаваемая в США, получит увеличенный аккумулятор емкостью 5567 мАч за счет освободившегося пространства внутри корпуса.
В сравнении с предыдущим поколением iPhone 17 Pro Max прирост емкости аккумулятора составит от 9% до 12% в зависимости от версии. Это станет самым высоким показателем автономной мощности за всю историю базовых и Pro-версий айфонов.
Показатели базовой версии iPhone 18 Pro
Для младшей модели iPhone 18 Pro увеличение аккумулятора окажется менее существенным. По данным инсайдера, параметры батарей распределятся следующим образом:
- eSIM-версия: 4288 мАч;
- Версия с физической SIM-картой: 4056 мАч.
Прирост емкости аккумулятора по сравнению с iPhone 17 Pro составит всего от 1% до 2%. Ожидается, что производитель компенсирует скромную емкость повышением энергоэффективности нового чипсета Apple A20 Pro. Официальный анонс всей линейки смартфонов запланирован на сентябрь 2026 года.
Ранее сообщалось, что в сети зафиксировали случай возгорания смартфона Samsung Galaxy S25+ во время зарядки.