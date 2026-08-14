Apple не выпустит iPhone 18 в этом году: почему отменили смартфон (фото)

Apple может нарушить многолетнюю традицию и отказаться от сентябрьского анонса базовой версии iPhone 18.

Премьера устройства перенесена на первый квартал 2027 года, пишет GSMArena.

Причины переноса и что покажет Apple в сентябре

Информация об изменении планов купертиновцев подтвердилась во время финансового отчета ключевого сборщика Pegatron за второй квартал 2026 года. Представители компании сообщили, что в сентябре Apple покажет только iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и свой первый складной смартфон, который выйдет под названием iPhone Ultra.

Главными причинами задержки стандартного iPhone 18 стали глобальный дефицит оперативной памяти и чипсетов, спровоцировавший рост цен на комплектующие, а также проблемы на производстве полупроводников.

Новый график релизов Apple

Задержка базовой модели станет самым масштабным изменением в стратегии Apple со времен серии iPhone 11 — до этого момента базовые смартфоны и Pro-версии всегда дебютировали одновременно.

Відео дня

В рамках новой концепции поэтапных запусков весной 2027 года (ориентировочно в марте) компания проведет отдельное мероприятие. На нем вместе со стандартным iPhone 18 будут представлены более доступный iPhone 18e и второй поколение сверхтонкого смартфона iPhone Air 2.

Ранее сообщалось, что в сеть утекли фотографии аккумулятора iPhone 18 Pro Max с увеличенной на 12% емкостью.

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