Более дешевый флагман Samsung на подходе: раскрыты полные характеристики Galaxy S26 FE

В сеть попали детали про смартфон Samsung Galaxy S26 FE.

Детальную информацию о будущем "народном флагмане" опубликовал немецкий портал WinFuture, передает GSMArena.

В отличие от предшественника, новый телефон получит 3-нм процессор Exynos 2500 с 10-ядерной архитектурой и графическим ускорителем Xclipse 950 на базе архитектуры AMD RDNA 3. Объемы памяти останутся на базовом уровне: 8 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 128 ГБ или 256 ГБ без поддержки карт памяти MicroSD. Базовая модификация подорожает на €50 и будет продаваться от €800.

Камеры: появится обновленный 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, тогда как основной 50 Мп сенсор с поддержкой записи 8K-видео и 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом останутся без изменений. Фронтальная камера получит датчик на 12 Мп.

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Новый рендер Samsung Galaxy S26 FE Фото: Android Headlines

Дисплей, автономность и габариты

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+ (2340x1080), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1900 нит. За питание отвечает аккумулятор емкостью 4900 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядки. Благодаря энергоэффективному чипсету время работы вырастет с 42,5 до 50 часов на одном заряде, однако заявленный ресурс батареи снизился до 1200 циклов перезарядки.

Гаджет сохранил корпус толщиной 7,4 мм, весит 193 грамма и защищен от пыли и воды по стандарту IP68. В оснащение также входят модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC и поддержка eSIM. Официальный анонс Samsung Galaxy S26 FE ожидается в сентябре 2026 года.

Ранее сообщалось, что компания Apple отложила анонс базовой модели iPhone 18 на весну 2027 года.