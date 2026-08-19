Великий екран та потужна камера на 200 МП: новинка Oppo розсекречена до анонсу (фото)

Компанія Oppo, схоже, працює над широкоекранним смартфоном Reno X, характеристики якого вже почали з’являтися в мережі.

Майбутній Oppo Reno X, ймовірно, є флагманською моделлю з потужною камерою. Про це пише Gizmochina з посиланням на авторитетного інсайдера.

За даними інформатора, Oppo Reno X дебютує разом із майбутньою серією Find X10. Однією з видатних характеристик новинки може стати основна камера з роздільною здатністю 200 МП, однак це непідтверджена інформація.

Huawei Pura X

Окрім того, Oppo Reno X вирізнятиметься нетипово широким дисплеєм. Повідомляється, що він отримає плоский екран діагоналлю від 6,3 до 6,4 дюйма з надтонкими рамками. Також загадується панель LTPO з роздільною здатністю 1,5K.

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Як зазначають експерти, візуально Oppo Reno X може бути схожим на Huawei Pura X. Це складаний телефон із 6,3-дюймовим екраном 16:10 та роздільною здатністю 2120×1320. Його розміри у розкладеному вигляді становлять 143,2 мм на 91,7 мм на 7,15 мм, тоді як Oppo розглядає подібний дизайн та розміри для Reno X, але без складеного корпусу.

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У Huawei стверджують, що ширший дисплей є перевагою для перегляду відео, ігор та відтворення вебсторінок, адже користувачі бачать більший фрагмент зображення.

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