Большой экран и мощная камера на 200 МП: новинка Oppo рассекречена до анонса (фото)

Компания Oppo, судя по всему, работает над широкоэкранным смартфоном Reno X, характеристики которого уже начали появляться в сети.

Будущий Oppo Reno X, вероятно, станет флагманской моделью с мощной камерой. Об этом пишет Gizmochina со ссылкой на авторитетного инсайдера.

По данным инсайдера, Oppo Reno X дебютирует вместе с будущей серией Find X10. Одной из выдающихся характеристик новинки может стать основная камера с разрешением 200 МП, однако эта информация не подтверждена.

Huawei Pura X

Кроме того, Oppo Reno X будет отличаться необычно широким дисплеем. Сообщается, что он получит плоский экран диагональю от 6,3 до 6,4 дюйма с сверхтонкой рамкой. Также предполагается наличие панели LTPO с разрешением 1,5K.

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Как отмечают эксперты, визуально Oppo Reno X может напоминать Huawei Pura X. Это складной телефон с 6,3-дюймовым экраном соотношением сторон 16:10 и разрешением 2120×1320. Его размеры в разложенном виде составляют 143,2 мм на 91,7 мм на 7,15 мм, тогда как Oppo рассматривает аналогичный дизайн и размеры для Reno X, но без складного корпуса.

Відео дня

В Huawei утверждают, что более широкий дисплей является преимуществом для просмотра видео, игр и веб-страниц, ведь пользователи видят больший фрагмент изображения.

Напомним, что Honor выпустила новый смартфон Play 11T, расширив свою линейку недорогих моделей серии Play 11.

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