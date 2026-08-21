Среднебюджетный смартфон Sony Xperia 10 VIII испытали на производительность: что показали тесты

Компания Sony готовится к выпуску смартфона среднего класса Xperia 10 VIII. Устройство является прямым преемником модели Xperia 10 VII.

Компания Sony запланировала на 25 августа мероприятие, на котором, вероятно, будет представлен новый смартфон. Новинка уже появилась в Geekbench, и японское издание Sumaho Digest подтвердило, что это Sony Xperia 10 VIII.

Будущая модель Sony Xperia 10 VIII была замечена в Geekbench под номером XQ-GH54. Опубликованные данные свидетельствуют о том, что она будет оснащена тем же процессором Qualcomm, что и её предшественница, Xperia 10 VII.

В тестах Geekbench 7.0 смартфон набрал 871 балл в одноядерном режиме и 3028 баллов в многоядерном. Его материнская плата имеет кодовое название parrot, а в поле ЦП указано SM6475 — внутреннее кодовое название Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3.

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Отметим, что чипсет вышел еще в августе 2024 года. Он изготовлен по 4-нм технологическому процессу и работает на максимальной частоте 2,4 ГГц. Это доступный вариант для бюджетных устройств, а не флагманский процессор с высокой производительностью.

Повторное использование этого процессора позволяет Sony сократить расходы на фоне массового подорожания смартфонов. В то же время это означает, что не стоит ожидать значительного скачка производительности по сравнению с предыдущей моделью.

Напомним, что бренд Realme в скором времени выпустит новый смартфон среднего класса Realme P4s 5G.

Фокус также сообщал, что Samsung собирается представить бюджетный флагман Galaxy S26 FE.